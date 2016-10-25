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За юннатами Заречного присматривает игуана

25 октября 2016, 14:42 / Общество
Скучать в клубе некогда: на одном из мероприятий юннаты боролись за звание лучшего шеф-повара для хомячков. Фото: Ирина Остапенко

Скучать в клубе некогда: на одном из мероприятий юннаты боролись за звание лучшего шеф-повара для хомячков. Фото: Ирина Остапенко

  • Опубликовано в №200 от 26.10.2016

Школьных живых уголков сейчас осталось немного: хлопотно это, да и здоровью некоторых детей (например, с аллергией или астмой) общение с животными может только навредить. Поэтому самые увлечённые юные натуралисты теперь собираются в экологических кружках при учреждениях дополнительного образования. Одному из самых старых уральских юннатских кружков — клубу «Снегирь» при Дворце культуры «Ровесник» в Заречном — скоро исполнится 30 лет: первые городские натуралисты уже приводят туда своих детей.

Изначально в «Снегире» собирались только любители птиц, причём в основном взрослые. А в 1994 году в клуб пришла выпускница биологического факультета Воронежского университета Ирина Остапенко. Чтобы сделать клуб интересным для детей, она превратила его в целый мини-зоопарк, где малыши могут понаблюдать за животными и научиться ухаживать за ними.

— Сейчас в клубе живут больше 30 животных — от хомячков и попугайчиков до ручной метровой игуаны, — рассказывает Ирина Остапенко. — Хозяин рептилии отдал её из-за проблем со здоровьем. Сейчас Игуша живёт на оборудованном подоконнике и наблюдает за юннатами и прохожими на улице. Большинство остальных питомцев нам тоже дарят. А вот ручной голубь прилетел к нам из уральской столицы сам: на его лапке было колечко с номером хозяйского телефона, но владелец не стал забирать птицу.

В разное время в «Снегире» жили необычные питомцы — болотная сова (сейчас — обитательница Екатеринбургского зоопарка) и сумчатая летяга. Недавно в мини-зоопарк прибыли две семьи шиншилл. Всех животных осматривает ветеринар.

С финансированием помогает городская администрация: меню для разношёрстной компании влетает в копеечку. Часть кормов приносят сами воспитанники клуба и просто неравнодушные горожане.

Ежедневным уходом занимается сама Ирина. Если раньше дети приходили на занятия ежедневно, то теперь только дважды в неделю. В этом году в кружок ходят 15 ребят из разных школ и детских садов города. Самым маленьким натуралистам пять лет.

Детсадовец Дима Шопп, помимо занятий в кружке, успевает ухаживать ещё и за собственным домашним зоопарком. У мальчика живёт даже паук-птицеед! — говорит Ирина. — А некоторые ребята, наоборот, пообщавшись с обитателями клуба, просят родителей купить мышку или хомячка.

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