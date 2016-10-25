Тагильчане жалуются в полицию на верблюдов

После представления хозяева выставляют животных в живой коридор прямо перед входом. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №200 от 26.10.2016

В дни спектаклей возле Нижнетагильского театра кукол появляются лошади, пони, ослики, олени и верблюды. Их погонщики встречают зрителей на подходах к театру, приглашая детей покататься, а после спектакля выстраивают свою живность вдоль крыльца. Навязчивый сервис вкупе с кучами помёта по всей округе раздражают местных жителей.

Терпеть извоз на центральных улицах горожане не желают. Сначала предпринимателей, владеющих вьючными животными, «выселяли» с главной площади — Театральной. В 2013 году в мэрии родилось постановление, согласно которому маршрут катания на животных не должен проходить через территорию учреждений, относящихся к системе культуры, образования и здравоохранения. Кроме того, гужевой извоз не должен препятствовать дорожному движению или затруднять его.

Тем не менее хозяева верблюдов стойко держатся мест, где можно заполучить больше юных седоков. Летом обитают у парка Бондина, зимой — у Театра кукол. Их нисколько не смущает знак ГИБДД, запрещающий проезд гужевого транспорта, и не пугает щит, установленный гор-

администрацией с угрозой штрафа в 3000 рублей. Не трогают предпринимателей и увещевания сотрудников театра, которым не нравится, что животные ломают ступени крыльца и гадят где попало.

Полиция и административная комиссия Ленинского района время от времени тоже наведываются к театру. По жалобам тагильчан в этом году владельцам вьючных животных было выписано 15 штрафов, в сумме составляющих 200 тысяч рублей. Как сообщил начальник отдела благоустройства и ЖКХ Ленинского района Алексей Талапин, борьбу с запрещённым бизнесом вести трудно, так как погонщиками работают подростки, которых нельзя привлечь к ответственности. Но отступать блюстители порядка не собираются: на все осенние выходные запланированы рейды возле Театра кукол.