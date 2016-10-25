Как кормить питомца в своё отсутствие?

Автокормушки - дорогое удовольствие, но иногда это единственный способ накормить питомца, если все члены семьи в отъезде или задерживаются на работе

Опубликовано в №200 от 26.10.2016

Этим вопросом владельцы животных задаются, если надо уехать на пару дней или задержаться на работе. Один из способов — воспользоваться специальными кормушками, которые можно купить в зоомагазинах.

Диспенсеры, или дозаторы. Это самые простые кормушки. Они представляют собой два сообщающихся сосуда — резервуар с отверстием внизу и небольшую миску, в которую корм насыпается по мере расходования. Устройство подходит для сухого корма, предохраняет его от воздуха, не даёт разбросать основной объём корма. Диспенсеры дёшевы и долговечны, их цена зависит от объёма — в розничных магазинах от 200 рублей за 1,5 литра. Такую кормушку можно соорудить самим из двух пластиковых бутылок. Однако есть опасность, что животное сначала будет переедать и радоваться непустеющей миске, а потом сидеть голодным.

Это самые простые кормушки. Они представляют собой два сообщающихся сосуда — резервуар с отверстием внизу и небольшую миску, в которую корм насыпается по мере расходования. Устройство подходит для сухого корма, предохраняет его от воздуха, не даёт разбросать основной объём корма. Диспенсеры дёшевы и долговечны, их цена зависит от объёма — в розничных магазинах от 200 рублей за 1,5 литра. Такую кормушку можно соорудить самим из двух пластиковых бутылок. Однако есть опасность, что животное сначала будет переедать и радоваться непустеющей миске, а потом сидеть голодным. Кормушки-головоломки — с их помощью можно не только накормить, но и занять питомца. Цена такого изобретения — около двух тысяч рублей. Они подходят только для кошек. В устройство насыпается сухой корм, и чтобы полакомиться им, кошке нужно провести гранулы по лабиринту. Сразу много из такой кормушки кошка не съест, но более пассивные животные могут остаться голодными.

— с их помощью можно не только накормить, но и занять питомца. Цена такого изобретения — около двух тысяч рублей. Они подходят только для кошек. В устройство насыпается сухой корм, и чтобы полакомиться им, кошке нужно провести гранулы по лабиринту. Сразу много из такой кормушки кошка не съест, но более пассивные животные могут остаться голодными. Автокормушки-диспенсеры для сухого корма . Он высыпается из резервуара порциями в установленное время. Об этом сообщает голосовое сообщение, которое можно записать. Устройство программируют на объём выдаваемого корма и частоту кормления в сутки. Такими кормушками можно пользоваться постоянно, никуда не уезжая. Главное — следить, чтобы корм не кончился и батарейки не сели. Кормушка накормит питомца рано утром, когда вы спите, и вечером, если задерживаетесь. Недостаток — дороговизна: отечественные разработки стоят от 4,5 тысячи рублей. Импортные — ещё дороже, но гарантия на них дольше. Кроме того, по личному опыту автора, такие автокормушки могут заедать, если гранула застрянет в механизме. Поэтому на время длительного отъезда лучше, чтобы кто-то зашёл проведать питомца и в случае чего перепрограммировал устройство.

. Он высыпается из резервуара порциями в установленное время. Об этом сообщает голосовое сообщение, которое можно записать. Устройство программируют на объём выдаваемого корма и частоту кормления в сутки. Такими кормушками можно пользоваться постоянно, никуда не уезжая. Главное — следить, чтобы корм не кончился и батарейки не сели. Кормушка накормит питомца рано утром, когда вы спите, и вечером, если задерживаетесь. Недостаток — дороговизна: отечественные разработки стоят от 4,5 тысячи рублей. Импортные — ещё дороже, но гарантия на них дольше. Кроме того, по личному опыту автора, такие автокормушки могут заедать, если гранула застрянет в механизме. Поэтому на время длительного отъезда лучше, чтобы кто-то зашёл проведать питомца и в случае чего перепрограммировал устройство. Автокормушки для Влажного и сухого корма. Устройство представляет собой круглую миску, разделённую на секции, которые заполняются кормом. Сверху миска закрыта крышкой, при этом одна секция остаётся открытой. В заданное время крышка поворачивается, подзывая звуковым сигналом питомца. В некоторых моделях предусмотрен отдел для льда, который позволит некоторое время сохранить влажный корм свежим. Недостатки — высокая цена и количество секций — до 6 штук: надолго оставить питомца не получится.

Также есть автокормушки на одно-два кормления: в установленное время на контейнере откидывается крышка. В Интернете стоимость такого устройства с одним отсеком — около 1,5 тысячи рублей, с двумя — около двух тысяч рублей.