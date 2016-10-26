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Уральскому танковому соединению присвоено звание гвардейского

26 октября 2016, 00:00 / Общество
Вручение гвардейского знамени Уральскому добровольческому танковому корпусу. Автор фото неизвестен

Вручение гвардейского знамени Уральскому добровольческому танковому корпусу. Автор фото неизвестен

  • Опубликовано в №200 от 26.10.2016 

В 1943 году верховный главнокомандующий Иосиф Сталин подписал приказ №306, согласно которому 30-й Уральский добровольческий танковый корпус был преобразован в 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус.

Танковое соединение получило почётное звание гвардейского «за проявленную отвагу в боях за отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава». На тот момент корпусом командовал генерал-лейтенант танковых войск Георгий Родин.

Наименование «гвардейские» было присвоено всем частям корпуса, кроме того, каждая часть получила так называемые гвардейские знамёна. Знамя представляло собой алое полотно 145 на 115 сантиметров. На лицевой стороне изображался портрет Владимира Ленина с подписями: «За нашу Советскую Родину!» и «СССР», на обратной стороне — название части или соединения и лозунг «Смерть немецким захватчикам!». В положении о Красных Знамёнах для гвардейских армии и корпуса было сказано: «Гвардейское Красное Знамя обязывает весь личный состав гвардейских армий и корпусов быть образцом для всех других частей и соединений Красной Армии».

Интересно, что на момент получения почётного звания УДТК не было ещё и года — корпус сформировали в феврале-марте 1943-го, а присягу воины-добровольцы приняли и вовсе только 1 мая. Первый бой корпус принял 27 июля 1943 года — трёх месяцев уральцам хватило, чтобы проявить мужество и героизм, достойные советской гвардии.

Отметим, что всего подобного звания в годы войны были удостоены 12 танковых корпусов.

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