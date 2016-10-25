Автор


Наш почтальон – лучший на Урале

25 октября 2016, 18:05 / Общество
На конкурсе Савельева представила проект по улучшению доставки заказных налоговых писем, чем очень заинтересовала жюри. Фото: Алексей Кунилов

На конкурсе Савельева представила проект по улучшению доставки заказных налоговых писем, чем очень заинтересовала жюри. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №200 от 26.10.2016

Ирина Савельева, сотрудница Первоуральского почтамта, победила в макрорегиональном этапе конкурса «Лучший почтальон 2016 года». Финал конкурса прошёл вчера в Екатеринбурге. За звание лучшего почтальона Урала боролись шесть представителей Курганского, Ханты-Мансийского, Челябинского, Ямальского, Тюменского и Свердловского филиалов Почты России, они же – победители в своих регионах.

Ирина Савельева работает в почтовом отделении посёлка Новоуткинска Первоуральского городского округа. Уже пять лет – почтальоном. До этого была оператором связи, но не смогла сидеть на одном месте – хотелось двигаться.

– Я каждый день прохожу около 11 километров пешком и с сумкой. Физически это не всегда просто, но я привыкла – без движения и свежего воздуха уже не могу, – рассказывает лучший почтальон Урала.

Большой ценностью Ирина считает и возможность общения с жителями её родного посёлка – всегда спросит про дела, здоровье, не поскупится на доброе слово.

Помимо писем, уведомлений и пенсии, почтальон Савельева разносит и прессу, в том числе и «ОГ». Мы обзвонили наших подписчиков и узнали, регулярно ли приходит к ним издание.

– Бывает, что «Областную газету» приносит каждый день, а иногда через день – сразу два номера. Но почтальон, который работал до неё, вообще мог раз в неделю принести газеты, она же так никогда не делает, – прокомментировала Валентина Турушева, подписчик «ОГ» из Новоуткинска.

О том, что газета приходит не каждый день, сказали и жители многоквартирного дома на улице 30 лет Октября. Но у лучшего почтальона Урала нашлось этому объяснение.

– Я разношу газеты и почту ежедневно, кроме тех дней, когда приходится ещё и пенсию носить. Участок большой, просто не успеваю всех обойти. Но в таком случае у нас есть телефоны жителей – звоню и предупреждаю, – говорит Ирина.

Во время подписной кампании Ирина сама внимательно знакомится с каждым изданием, чтобы подробно рассказать о нём будущим читателям. Например, подписывая на «ОГ», объясняет все преимущества платной подписки за 300 рублей: телепрограмма, тематические полоски.

А теперь Ирине как победителю предстоит дорога в Москву – на всероссийский конкурс!

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

11 минут назад

Полжизни под водой
Свердловский водолаз за 19 лет службы в МЧС спас 18 человек

14 минут назад

Как школьники стали рабами алгоритма
«Социальное неравенство и социальная справедливость» – такова была тема Пятого Всероссийского социологического конгресса, проходившего на прошлой неделе в Екатеринбурге. В конгрессе участвовали многие представители отечественной науки об обществе, в их числе – руководитель отдела социологии молодёжи Института социально-политических исследований РАН Юлия ЗУБОК. Она рассказала «ОГ» о некоторых проблемах современной российской молодёжи.

16 минут назад

Наш почтальон – лучший на Урале
Ирина Савельева, сотрудница Первоуральского почтамта, победила в макрорегиональном этапе конкурса «Лучший почтальон 2016 года». Финал конкурса прошёл вчера в Екатеринбурге. За звание лучшего почтальона Урала боролись шесть представителей Курганского, Ханты-Мансийского, Челябинского, Ямальского, Тюменского и Свердловского филиалов Почты России, они же – победители в своих регионах.

3 часа назад

Как кормить питомца в своё отсутствие?
Этим вопросом владельцы животных задаются, если надо уехать на пару дней или задержаться на работе. Один из способов — воспользоваться специальными кормушками, которые можно купить в зоомагазинах.

3 часа назад

Тагильчане жалуются в полицию на верблюдов
В дни спектаклей возле Нижнетагильского театра кукол появляются лошади, пони, ослики, олени и верблюды. Их погонщики встречают зрителей на подходах к театру, приглашая детей покататься, а после спектакля выстраивают свою живность вдоль крыльца. Навязчивый сервис вкупе с кучами помёта по всей округе раздражают местных жителей.

3 часа назад

За юннатами Заречного присматривает игуана
Школьных живых уголков сейчас осталось немного: хлопотно это, да и здоровью некоторых детей (например, с аллергией или астмой) общение с животными может только навредить. Поэтому самые увлечённые юные натуралисты теперь собираются в экологических кружках при учреждениях дополнительного образования. Одному из самых старых уральских юннатских кружков — клубу «Снегирь» при Дворце культуры «Ровесник» в Заречном — скоро исполнится 30 лет: первые городские натуралисты уже приводят туда своих детей.

3 часа назад

Конкурс
Редакция «ОГ» совместно с сетью зоомаркетов «Заповедник» объявляет конкурс фотографий «Один в один».

3 часа назад

В Первоуральске козёл позавтракал на капоте автомобиля
Забавный инцидент запечатлел на камеру первоуралец, который утром обнаружил на капоте своей машины голодного козла.

3 часа назад

Тагильский кот, покоривший Эльбрус, завёл Инстаграм
У кота Графа, который стал звездой Интернета после восхождения на Эльбрус с тагильчанином Андреем Останиным, появилась собственная страничка в соцсети Инстаграм.

3 часа назад

Областное правительство добавило денег на отлов собак
Департаментом ветеринарии Свердловской области были подготовлены предложения о распределении дополнительных объёмов субвенций муниципалитетам региона по организации отлова и содержания безнадзорных собак. Так, Ивдельскому ГО на эти цели добавлено 316 тысяч рублей, Туринскому — 228 и Кировградскому — 54 тысячи рублей.

Последние новости
Что было раньше