Наш почтальон – лучший на Урале

На конкурсе Савельева представила проект по улучшению доставки заказных налоговых писем, чем очень заинтересовала жюри. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №200 от 26.10.2016

Ирина Савельева, сотрудница Первоуральского почтамта, победила в макрорегиональном этапе конкурса «Лучший почтальон 2016 года». Финал конкурса прошёл вчера в Екатеринбурге. За звание лучшего почтальона Урала боролись шесть представителей Курганского, Ханты-Мансийского, Челябинского, Ямальского, Тюменского и Свердловского филиалов Почты России, они же – победители в своих регионах.

Ирина Савельева работает в почтовом отделении посёлка Новоуткинска Первоуральского городского округа. Уже пять лет – почтальоном. До этого была оператором связи, но не смогла сидеть на одном месте – хотелось двигаться.

– Я каждый день прохожу около 11 километров пешком и с сумкой. Физически это не всегда просто, но я привыкла – без движения и свежего воздуха уже не могу, – рассказывает лучший почтальон Урала.

Большой ценностью Ирина считает и возможность общения с жителями её родного посёлка – всегда спросит про дела, здоровье, не поскупится на доброе слово.

Помимо писем, уведомлений и пенсии, почтальон Савельева разносит и прессу, в том числе и «ОГ». Мы обзвонили наших подписчиков и узнали, регулярно ли приходит к ним издание.

– Бывает, что «Областную газету» приносит каждый день, а иногда через день – сразу два номера. Но почтальон, который работал до неё, вообще мог раз в неделю принести газеты, она же так никогда не делает, – прокомментировала Валентина Турушева, подписчик «ОГ» из Новоуткинска.

О том, что газета приходит не каждый день, сказали и жители многоквартирного дома на улице 30 лет Октября. Но у лучшего почтальона Урала нашлось этому объяснение.

– Я разношу газеты и почту ежедневно, кроме тех дней, когда приходится ещё и пенсию носить. Участок большой, просто не успеваю всех обойти. Но в таком случае у нас есть телефоны жителей – звоню и предупреждаю, – говорит Ирина.

Во время подписной кампании Ирина сама внимательно знакомится с каждым изданием, чтобы подробно рассказать о нём будущим читателям. Например, подписывая на «ОГ», объясняет все преимущества платной подписки за 300 рублей: телепрограмма, тематические полоски.

А теперь Ирине как победителю предстоит дорога в Москву – на всероссийский конкурс!