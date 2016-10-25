Полжизни под водой

Лучшим водолазом Алексей Псарев (справа) стал по сумме заслуг – победы на профессиональных соревнованиях, награды за ликвидацию ЧС, заслуги при спасении людей. Фото: Алёна Хазинурова

Опубликовано в №200 от 26.10.2016

В рамках ежегодного всероссийского фестиваля МЧС России «Созвездие мужества» выявили лучшего водолаза УрФО. Им назван 39-летний житель Каменска-Уральского Алексей Псарев. В следующем году исполнится 20 лет, как Алексей стал спасателем, сейчас он один из самых опытных в своём отряде. «ОГ» побывала на тренировке водолазов и пообщалась с победителем конкурса.

К сегодняшнему дню Алексей нанырял уже около 2 500 часов и спас 18 человек. Чтобы не потерять квалификацию, водолазам необходимо находиться под водой не меньше 80 часов в год. Поэтому даже в дни, когда нет работы по профилю, спасатели с такой узкой специализацией выезжают на ближайшие водоёмы для тренировки навыков. Под водой можно работать без перерыва только в течение часа.

Каждого водолаза сопровождает напарник на берегу – он держит в руках верёвку, к концу которой привязан товарищ. Это необходимо, чтобы не потерять ориентацию под водой. Через верёвку спасатели общаются между собой. Есть около десятка устоявшихся сигналов. Например, один рывок – проверка воздуха, а частое подёргивание – аварийная ситуация. В таком случае водолаза незамедлительно вытягивают на поверхность. По словам Алексея, его этот сигнал не раз выручал.

– Опасней всего работать зимой подо льдом, потому что воздух быстро кончается и иногда промерзает оборудование. У меня был случай, когда в 40 метрах от поверхности замёрзло оборудование, пришлось подавать аварийный сигнал, меня быстро вытащили, – рассказал «ОГ» Алексей Псарев. – Но и летом бывают очень сложные ситуации. Например, как-то раз на озере Синарском утонул подводный охотник. Он заплыл под так называемую лавду – плавучий островок из трясины. Там глубина всего полтора метра, но он заблудился под ней, не смог выбраться и утонул. Мы его искали. Было страшно, потому что в какой-то момент боишься, что и ты не вылезешь…

В основном водолазы занимаются подводно-техническими работами и подъёмом затонувших автомобилей. Бывают и необычные задания – например, перед приездом в Екатеринбург Владимира Путина дно Исети в районе Плотинки осматривали на предмет взрывных устройств. Однако самая сложная часть работы связана со спасением тонущих и поиском тел тех, кого уже не спасти. Справиться с этим может не каждый.

– Многие из тех, с кем я учился, не выдержали и ушли из профессии. Не могут взять под водой утопленника. Бывало, что мы по 30 человек за сезон вытаскивали. Конечно, это тяжело психологически, но к этому никак не подготовишься. Если у тебя не пошло с самого начала, то ты уже и не сможешь работать водолазом, – признался Алексей.

Несмотря на то, что в этом году утопленников было не так много, как обычно, летом спасатели дома практически не жили, а только переезжали с одного вызова на другой. Большая нагрузка на водолазов и весной – когда проваливаются под тонкий лёд слишком смелые рыбаки. У отряда Алексея большая территория – Каменск-Уральский, Богданович, Сухой лог и Асбест. Когда нет заданий на воде, подводников привлекают и к сухопутным задачам: выезды на ДТП, вскрытие дверей, поиск заблудившихся в лесу.