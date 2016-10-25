Судебное присутствие в Екатеринбурге

Вчера в Екатеринбурге состоялось совещание делегатов IX Всероссийского съезда судей от УрФО, который запланирован на декабрь этого года. Участие в совещании принял председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №200 от 26.10.2016

Вчера на совещании делегатов IX Всероссийского съезда судей в Екатеринбурге выступил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Он и другие участники встречи сделали ряд заявлений об изменениях в Уголовном кодексе и работе аппаратов судов.

Ввести понятие «уголовный проступок». В 2015 году в судах и на мировых участках области рассмотрено более 446 тысяч гражданских, 35 тысяч уголовных, 10 тысяч административных дел и более 176 тысяч дел об административных правонарушениях. Цифры впечатляют, но проблем не отменяют. Так, по данным Верховного суда, за последние несколько лет только в уголовное законодательство было внесено более 3 000 поправок. Примерно четверть уголовных дел, поступивших на рассмотрение судов, кроме тех, которые рассматриваются в особом порядке, заканчиваются оправдательным приговором.

— Мы будем предлагать законопроекты, направленные на более широкую декриминализацию Уголовного кодекса России, — пояснил Вячеслав Лебедев. — Мы предлагаем ввести в УК РФ понятие «уголовного проступка», под которыми понимаются преступления малой и средней тяжести, совершённые ранее не судимым лицом впервые, за которые можно оштрафовать. Ведь судимость, даже погашенная, налагает на человека, а в ряде случаев и на его близких, довольно широкие социальные ограничения.

Снизить нагрузку на судей. «В 2015 году Пленум Верховного суда РФ принял наибольшее количество постановлений за всю историю Верховного суда. Их было 60, из них — 18 о применении и толковании норм права. По инициативе Верховного суда принят закон, которым установлена возможность применения в гражданском и арбитражном процессах процедуры упрощённого судопроизводства. Это скажется на снижении служебной нагрузки на судей, которая во многом определяет эффективность судебной защиты», — заметил Лебедев.Создать судейский резерв. Полпред Президента России в УрФО Игорь Холманских отметил, что всего 1 процент всех обращений в адрес самого Владимира Путина, в его приёмные и в аппарат полномочного представителя касаются вопросов судопроизводства, что говорит о качестве работы судейского корпуса. Но заметил, что «скамейка запасных» у судей короткая, часто они назначаются на безальтернативной основе. Однако, пеняя на недостатки, полпред больше отмечал успехи. Несмотря на жёсткие интонации Игоря Холманских, атмосфера в зале потеплела. Губернатор области Евгений Куйвашев и вовсе оставил проблемы профессионалам для закрытого обсуждения.

— Уральская юридическая школа — предмет нашей гордости. Традиционно в области готовятся высокопрофессиональные кадры для всех сфер юриспруденции. Это закономерно, потому что Свердловская область — регион с мощной промышленностью, сильным гражданским обществом, и специалисты юридического профиля у нас особенно востребованы, — отметил в своём выступлении Евгений Куйвашев.

Повысить зарплату судьям. Разъясняя позицию по вопросам совещания, Вячеслав Лебедев остановился на применении Кодекса судебной этики, отдельно выделил тему обсуждения работы Арбитражных судов, отметив, что сейчас ведётся унификация регламентов их работы с судами общей категории. Речь зашла и о заработной плате судейского корпуса, которая не всегда соотносится с ответственностью принимаемых решений. По словам Лебедева, этот вопрос он будет обсуждать с Президентом РФ.