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Первой на Урале орден «Мать-героиня» получила жительница Верхнепышминского района

27 октября 2016, 00:00 / Общество
Михаил Калинин вручает орден Татьяне Бубновой. Она оказалась самой молодой из первых 14 матерей-героинь, в 1944 году ей было 45 лет. Фото: www.a-z.ru

Михаил Калинин вручает орден Татьяне Бубновой. Она оказалась самой молодой из первых 14 матерей-героинь, в 1944 году ей было 45 лет. Фото: www.a-z.ru

  • Опубликовано в №201 от 27.10.2016 

В 1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР работнице Верхнепышминского торфопредприятия Татьяне Бубновой первой в Свердловской области было присвоено звание «Мать-героиня».

Свердловчанка стала одной из 14 женщин, впервые удостоенных знания «Мать-героиня». Правительство страны признало таким образом, что материнство (тем более в непростые для Советского Союза годы) — подвиг не меньший, чем борьба с врагом на фронте.

  • Татьяна Бубнова, уроженка села Тапья Пермской области, работала в столовой предприятия по добыче торфа — «Торфоснаб», которое в 1940-е годы осваивало крупный торфомассив Кедровый под Верхней Пышмой. Там же находился рабочий посёлок, чуть позже он стал называться Кедровое.
  • Татьяна Сергеевна родила и воспитала десять детей: четырёх дочерей и шестерых сыновей. Все они получили среднетехническое или высшее образование. Татьяны Бубновой давно уже нет в живых, но память о ней хранят потомки, например, сын Павел Бубнов, который проживает в посёлке Кедровое и не так давно отпраздновал 70-летний юбилей, а также многочисленные внуки и правнуки.
  • 1 ноября 1944 года в Кремле состоялась церемония вручения орденов «Мать-героиня». Женщины, родившие десять и более детей, получали награду из рук председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина.
  • С 1944 по 1991 год звание «Мать-героиня» получили более 400 тысяч советских женщин. Параллельно вручался и орден «Материнская слава» — матерям, которые родили семь, восемь или девять детей. Однако с развалом Советского Союза эта традиция была утеряна.
  • Свердловская область возродила её на региональном уровне — с 2006 года знаком отличия «Материнская доблесть» отмечаются женщины, которые родили или усыновили пять и более детей. А в 2008 году появилась и аналогичная государственная награда Российской Федерации — орден «Родительская слава», который вручается матерям и отцам с 2008 года.

Кстати

Орден «Мать-героиня» — золотая выпуклая пятиконечная звезда на фоне серебряных лучей. Ширина ордена — 28 мм, высота вместе с колодочкой — 46 мм. Носился на левой стороне груди.

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