В России запущен проект «Народный санаторий»

Опубликовано в №201 от 27.10.2016

Директор Института развития туризма и курортного дела Андрей Замятин на днях направил обращение вице-премьеру Ольге Голодец. В этом обращении он рассказал о проекте «Народный санаторий» и попросил правительство эту инициативу поддержать. Своим замыслом он поделился и с «ОГ»:

— Сейчас в санаториях — государственных, ведомственных, частных — много мест остаются пустыми. К примеру, в государственных санаториях не используется почти половина из них. Особенно пусто в межсезонье — с осени до весны. Суть идеи заключается в том, чтобы санатории предлагали всем желающим «незагруженный номерной фонд» по единой согласованной цене. Она будет вполне демократичной — правда, в этой демократии будут свои эконом-номера (будут называться «народный стандарт») и «люксы» («народный комфорт»). Например, с января по март стоимость одних суток на одного человека составляет 1,6 тысячи рублей. Но лучше такие деньги, если они покрывают хотя бы себестоимость, чем пустые номера. Тут важно свести спрос и предложение. Мы уже сотрудничаем с санаторием Управления делами президента, 19 санаториями АО «РЖД-здоровье», газпромовскими и профсоюзными здравницами. Разослали свои предложения об информационном сотрудничестве в 340 учреждений. Ольга Голодец направила наши предложения в министерства здравоохранения, культуры и сельского хозяйства. На последнее у нас особые надежды: селяне ведь летом все в работе, а зимой не худо бы и подлечиться. Кое-какой опыт у нас уже есть, проект ведь стартовал 1 мая нынешнего года с помощью ресурса narodsan.ru, и мы помогли уже отдохнуть нескольким тысячам людей в удобное для них и курортов время.