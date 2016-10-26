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Екатеринбуржцам предложили жаловаться квартальным на гололёд

26 октября 2016, 18:42 / Общество
Наступает то время года, когда телефон квартального всегда должен быть под рукой — и теперь эта возможность есть у всех екатеринбуржцев. Фото: Алексей Кунилов

Наступает то время года, когда телефон квартального всегда должен быть под рукой — и теперь эта возможность есть у всех екатеринбуржцев. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №201 от 27.10.2016 

За «катком» на тротуарах и во дворах Екатеринбурга следят квартальные инспекторы — горожане могут сообщать им обо всех участках, которые плохо убраны или покрылись наледью.

Каждую ночь на улицы уральской столицы выходит около ста уборочных машин, но чистить и посыпать щебнем обледеневшие тротуары коммунальщики успевают не везде. Но теперь бороться с грязью и гололёдом на пешеходных дорожках и во дворах стало проще: достаточно пожаловаться на проблему квартальному, ответственному за территорию. Если он действительно зафиксирует плохое качество уборки, то вынесет предписание управляющей компании, обязав её оперативно устранить замечание, либо передаст обращение в соответствующие структуры.

Смотрите полный список квартальных инспекторов с указанием телефонов.

Как поясняют в районных «Службах заказчика», пока звонков от екатеринбуржцев не поступало, но опасные участки квартальные выявляют, не дожидаясь, пока кто-то позвонит или обратится в травмпункт. Например, квартальные Ленинского района с начала холодов по итогам обходов составили больше 50 предписаний: все замечания, как правило, устраняют в течение суток. В зоне внимания инспекторов — даже водосточные трубы: чтобы в межсезонье под ними не намерзали ледяные горки, управляющие компании и владельцев зданий даже заставляют надевать на стоки специальные мешки. В Орджоникидзевском районе жители отправляют снимки проблемных участков через соцсети и специальное мобильное приложение.

Напомним, институт квартальных, которые следят за соблюдением правил благоустройства, появился по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева весной 2013 года. Если раньше на весь мегаполис приходилось всего 15 инспекторов, то сейчас их — 136: по одному на каждый микрорайон.

Кстати

Основные задачи квартального инспектора:

  • контроль за выполнением правил благоустройства Екатеринбурга;
  • контроль за техническим состоянием элементов благоустройства;
  • выявление брошенных транспортных средств и контроль их эвакуации;
  • контроль восстановления благоустройства, нарушенного в результате проведения земляных работ.
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