Терренкур* тоже лечит

Лечебная физкультура — самый распространённый метод оздоровления в санаториях, он не имеет никаких противопоказаний. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №201 от 27.10.2016

Каждый год реабилитацию в больницах восстановительного лечения и санаториях за счёт бюджета Свердловской области получают десятки тысяч жителей Среднего Урала — и взрослые, и дети. Кто может рассчитывать на бесплатную путёвку в санаторий или госпитализацию для восстановления здоровья, расскажет «ОГ».

Взрослые

«Руш», «Озеро Чусовское», «Липовка» и «Маян» принято считать санаториями — так повелось ещё с прежних, советских времён. Однако сегодня официально они называются медицинскими учреждениями реабилитационного профиля и все они имеют лицензию на медицинскую деятельность по профилю «Медицинская реабилитация». Так же, как и некоторые отделения других больниц в области. Это позволяет направлять сюда на госпитализацию пациентов абсолютно бесплатно для них.

Кстати Санаторное лечение назначает врач: в каждом индивидуальном случае могут быть противопоказания, и общих для всех рекомендаций быть не может. Пожалуй, кроме одной: терренкура*. Этим красивым французским словом ещё в XIX веке назвали в России дозированные пешие прогулки в лечебных целях.

— Все санатории находятся в парковых зонах, где можно и нужно подолгу гулять. Доказано, что это приносит пользу здоровью, — уверена физиотерапевт Ольга Рябова.

— В 2016 году медицинскую реабилитацию получат 11 250 жителей Свердловской области, — сообщила «ОГ» Ирина Василенко, главный специалист отдела специализированной медицинской помощи регионального министерства здравоохранения. — 5 524 взрослых отправят на реабилитацию по неврологии — обычно это пациенты после инсульта. Ещё 4 090 человек получат кардиореабилитацию после инфарктов и операций на сердце и сосудах. 1 336 больных восстановятся после травм и операций на опорно-двигательной системе организма. 160 детей пройдут реабилитацию после перенесённых заболеваний перинатального (околородового периода), наконец, восстановительное лечение получат 140 детей с нарушениями слуха.

Такие направления на госпитализацию дают больным сразу после лечения в больнице, и это позволяет сократить пребывание пациентов в специализированном стационаре. Чем профессиональнее больной человек получит помощь, тем выше будет качество его жизни в дальнейшем.

Дети

Эти больницы восстановительного лечения во многом похожи на санатории: задача их — не только укрепление здоровья, но и реабилитация. Недаром в Свердловской области любой ребёнок школьного возраста, если по состоянию здоровья ему показано санаторно-курортное лечение, имеет на это право. В министерстве общего и профессионального образования региона сообщили «ОГ», что в 2016 году смогли пройти оздоровление в санаториях уже 19 418 детей, план на год — 20 194 ребёнка.

Так, в Екатеринбурге встать на очередь для получения путёвки в санаторий для школьника можно весной в районных администрациях — и тогда летом ребёнок сможет поехать отдыхать и лечиться. Этим летом юных жителей уральской столицы отправляли в санатории «Соколиный камень», «Изоплит», «Талый ключ», курганские «Сосновая роща», «Лесники» и на Чёрное море. Некоторые санатории, такие как «Соколиный камень» и «Изоплит», принимают детей на лечение и в течение учебного года. А кроме того, родители могут заплатить за путёвку самостоятельно, но затем вернуть часть потраченных на неё средств через районные управления социальной политики или МФЦ.

Дома лучше

Общеизвестно, что жителям северных территорий, не привыкшим к активным солнечным лучам, отдых на жарких югах способен принести вред, а вот отпуск в родных широтах лишь прибавляет здоровья. Недаром же главный врач Свердловского областного онкодиспансера Вячеслав Шаманский никогда не проводит отпуск далеко от дома, предпочитая отдыхать на Урале.

— Убеждён, что полезнее выбирать для отдыха те места, где живёшь. В этом случае организм не испытывает большого стресса, и выделенное под отпуск время используется действительно для оздоровления, — считает Вячеслав Шаманский. — Для жителя Среднего Урала нет пользы ни от чрезмерной жары, ни от активных солнечных лучей.

К тому же сегодня у нас достаточно мест, где можно получить оздоровление в современных комфортных условиях.

— Стандартный срок санаторно-курортного заезда — 21 день, — говорит врач физиотерапевт Екатеринбургского центра профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий Ольга Рябова. — Дело в том, что одновременно принимать грязи и ванны с минеральной водой не рекомендуют — обычно их чередуют. Курс, на который выписывают процедуры — 10 дней. Из этого и складывается традиционный срок санаторного лечения. Однако очень часто оба типа процедур вовсе не требуются человеку, поэтому может быть достаточно 10–12 дней.

Чем лечат?

Санаторное лечение для многих россиян ассоциируется с эпизодами советского фильма «Любовь и голуби», где герои Александра Михайлова и Людмилы Гурченко проходили оздоровление при помощи велотренажёров и электросна. Эти хорошо знакомые нам средства вполне успешно применяются для реабилитации до сих пор.

— Лечебная физкультура — отличное восстановительное средство для всех без исключения групп больных, — считает начальник отдела оказания медицинской помощи матерям и детям минздрава Свердловской области Светлана Татарева. — ЛФК почти не имеет противопоказаний.

Электросон отлично зарекомендовал себя при лечении неврологических заболеваний. В санаториях Среднего Урала людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата назначают лечение сапропелевыми грязями озера Молтаево, которое находится в Алапаевском районе.

— Минеральную воду в здравницах используют самую разную. Как правило, берут её из источника поблизости, а если источника нет, то назначают к приёму внутрь бутилированную воду, — рассказывает физиотерапевт Ольга Рябова. — Разная вода используется для лечения желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. Людям с заболеваниями дыхательной системы и аллергикам назначают курсы галотерапии — сеансов в соляной камере. Галокамеры, кстати, в последние годы появились практически в каждом санатории Свердловской области. Массажи особенно полезны при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и в случаях неврологических заболеваний. Магнитолечение мы применяем, как правило, при лечении суставов и реабилитации после травм.