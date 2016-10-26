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Где и в каких санаториях отдыхают уральцы?
26 октября 2016, 18:51 / Общество
- Опубликовано в №201 от 27.10.2016
- Виктор ШЕПТИЙ, секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»:
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- — Сам я уже давно не был в санаториях. Родственники по путёвке отдыхали в санатории около Алапаевска, остались довольны. На мой взгляд, когда встаёт вопрос, куда поехать отдохнуть и укрепить здоровье, выбор нужно делать в пользу местных здравниц. Потому что в других климатических условиях, пусть и более благоприятных, значительная часть времени уходит на адаптацию и акклиматизацию. В нашем регионе есть как государственные, так и частные санатории. Первые получают поддержку из бюджета, но на это не надо уповать. И те, и другие здравницы не должны стоять на месте. Если не будет инвестиций, не будет и развития, и соответствующего потока туристов.
- Владимир МАШКОВ, глава Новоуральска:
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- — Этим летом я отдыхал у нас в «Зелёном мысе», мне очень понравилось. Комфортные цены, хорошая кухня, отличная природа — озеро рядом. Да и погода этим летом выдалась хорошая. На мой взгляд, санаториев у нас в области хватает, но мы несколько отстали от тех же Башкирии и Челябинской области, где построены очень серьёзные комплексы. Нам надо развивать эту сферу, и такие планы уже есть. Стоит усиливать лечебную и профилактическую часть, а также спортивную составляющую: построить горнолыжные комплексы, бассейны, аквапарки.
- Борис ИГОШЕВ, научный руководитель УрГПУ, ректор в 2005–2014 гг.:
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- — В санаториях Свердловской области я ни разу не был, просто не направляли врачи, но слышал о них хорошие отзывы. Зато три раза был в «Янган-Тау» в Башкирии, по медицинским показаниям он мне больше всего подходит. Там мне очень нравится: закрытая территория, на которой официально запрещено курить, продуманная инфраструктура, красивая природа. Колоссальный выбор процедур, которые помогают нормализовать давление, справиться с проблемами нервной системы, гипертонией. Особенно нравится мне бассейн с минеральной водой. Я знаю около двух-трёх десятков преподавателей из УрГПУ, которые регулярно там отдыхают и поправляют здоровье. Я сам планирую снова посетить его этой зимой после новогодних каникул, когда народу поменьше.
- Екатерина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, заместитель директора школы № 69 Екатеринбурга, доверенное лицо В. Путина:
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- — Я предпочитаю отдыхать только на Урале, была во многих санаториях Свердловской и Челябинской областей, Пермского края, Башкирии. Мне легче, когда нет смены климата, которая происходит, когда едешь куда-то далеко. Кроме того, каждая поездка в уральский санаторий помогает увидеть всё многообразие местной природы, понять, в каком богатом крае мы живём. На Урале я отдыхаю душой. Для учителей и всех тех, у кого активный образ жизни и шумная работа, очень важна тишина. В первую очередь я еду в санаторий, чтобы на время отключиться от реактивной жизни, выспаться, подлечиться, побыть наедине с природой. Там могут быть самые простые бытовые условия, но они не играют большой роли. Гораздо важнее чуткое отношение персонала и высокий профессионализм врачей.