Уральским заводам прописали импортное лекарство

В России ожидается бум фармацевтических проектов. Иностранцев вынудили начать работать в регионах. Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №202 от 28.10.2016

Свердловские фармацевтические предприятия ведут переговоры с иностранцами о запуске новых производств. В министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области подтверждают факт, однако детали не раскрывают, объясняют это высококонкурентной средой и необходимостью сохранять конфиденциальность до подписания контракта.

Сделано в России

Председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров сообщил «ОГ», что переговоры ведутся как с европейскими, так и c азиатскими компаниями. Директор Екатеринбургской фармфабрики Александр Мехоношин рассказал о бизнес-диалоге с немцами. Ирбитский химфармзавод также ведёт переговоры.

Основная причина, по которой зарубежные компании ищут партнёров в регионе, — желание сохранить позиции в России, одном из крупнейших мировых рынков сбыта лекарств. В 2014 году в законодательстве РФ появился ряд ограничений в сфере госзакупок для препаратов, произведённых за пределами Евразийского экономического союза. Так, по приказу Минэкономразвития к импортным лекарствам при государственных закупках должен применяться понижающий коэффициент 15 процентов. Однако препарат не считался импортным, если он был изготовлен из субстанции, произведённой на западных заводах, но упаковывался в России. С 1 января 2017 года, говорит Петров, упаковка не будет играть роли.

Эксперты «ОГ» рассказывают, что иностранные производители лекарств рассматривают три варианта работы на Урале: создание собственной производственной площадки, предоставление российскому предприятию лицензии на производство и дальнейшую реализацию лекарственных препаратов под брендом иностранного производителя, контрактное производство на уже существующих в регионе мощностях. «Медсинтез» обсуждает сотрудничество по схеме, которая уже используется им с Bayer по серийному производству противовирусного препарата «Авелокс».

— Есть держатель регистрационного удостоверения на препарат, и он будет заказывать у нас производство для российского рынка и стран СНГ. Более глубокая переработка и выпуск конечного продукта в стране даёт больше возможностей для работы, а кроме того, снижает затраты иностранцев на таможенные сборы, — говорит Петров.

Гендиректор Ирбитского химфармзавода Людмила Солодухина поясняет, что контрактное производство кажется зарубежным фармкомпаниям наиболее привлекательным, поскольку построить и запустить с нуля высокотехнологичное фармпредприятие — очень дорого.

Всего в Свердловской области работают шесть производств (помимо вышеуказанных — «Уралбиофарм», Берёзовский фармацевтический завод и фармкомпания «Люми»). Появление иностранных партнёров для них стало бы возможностью нового старта, поскольку сейчас многие участники рынка испытывают сложности.

— Помимо финансовых средств, появление партнёра означало бы создание новых рабочих мест, трансфер технологий и обучение работе по новым, очень серьёзным требованиям к качеству, — говорит Александр Петров.

Проблема — в кадрах

Согласно Федеральному закону № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» держатель регистрационного удостоверения несёт ответственность за качество и безопасность выпускаемых в оборот лекарственных препаратов. Поэтому иностранные компании проводят аудит производственной площадки. Особое внимание уделяется обеспечению предприятия квалифицированным персоналом. Людмила Солодухина говорит, что Свердловская область могла бы стать крупным региональным фармкластером, если бы не серьёзный дефицит кадров среднего звена, способных работать на подобных производствах.

В Свердловской области крайне мало учебных заведений среднего профессионального образования для подготовки квалифицированных специалистов, необходимых производителям лекарств. К ним относятся специалисты, которые обеспечивают работу современного высокотехнологичного автоматизированного оборудования со сложным программным управлением, а также со специальными знаниями в области химико-фармацевтических технологий и проведения аналитического контроля качества химических соединений.

— У нас ежегодно возникает по 10–20 вакансий таблетировщиков, лаборантов для химанализа, специалистов спектрометрии, но взять их негде, — ­говорит Солодухина. — Наше предприятие постоянно обращается с этим вопросом во все инстанции — областное Законодательное собрание, правительство, министерство промышленности и науки, министерство общего и профессионального образования, органы местного самоуправления, но никакого реального решения по подготовке квалифицированного персонала пока не принято.

Солодухину поддерживают и другие опрошенные «ОГ» участники рынка. Представители индустрии говорят о необходимости срочно создавать свою базу, иначе Средний Урал просто будет терять инвесторов, которых сегодня ждут и в других регионах. Так, губернатор Пермского края Виктор Басаргин уже объявил о создании фармкластера в регионе, который сосредоточится на импортозамещении.