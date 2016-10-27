Почти две тысячи свердловчан заболели сальмонеллёзом

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Опубликовано в №202 от 28.10.2016

С начала года 1 912 жителей Свердловской области переболели сальмонеллёзом. Количество заболевших увеличилось на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских на пресс-конференции.

— Основная причина заболеваний сальмонеллёзом в области — человеческий фактор: несоблюдение правил транспортировки и обработки пищевых продуктов. 49 процентов заболевших — дети, в основном в возрасте до года и от года до двух. Это связано с нарушением правил приготовления детского питания в домашних условиях. К тому же на увеличение количества заболевших детей повлияли две крупные вспышки сальмонеллёза в Карпинске и Невьянске, — прокомментировал ситуацию Андрей Юровских.

Справка «ОГ» Сальмонеллёз — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая сальмонеллами, характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. Заражение происходит через инфицированные пищевые продукты обычно животного происхождения — мясо, молоко, яйца. Сальмонеллы мгновенно гибнут при 100°С, при 70° — в течение 30 минут. Но надо помнить, что если возбудитель находится в мясных продуктах, его устойчивость к высоким температурам возрастает.

По данным Городского центра медицинской профилактики, за девять месяцев в Екатеринбурге сальмонеллёзом заболели 524 жителя. При этом доля заболевших детей до 14 лет составляет около 48 процентов.

Всего с начала года в Свердловской области различной острой кишечной инфекцией переболели порядка 25 тысяч жителей. Количество заболевших увеличилось на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего врачи выявляли у больных норовирусную инфекцию, чуть реже — заболевание сальмонеллёзом.