Если машины поджигают – значит, это кому-нибудь нужно…

Так и хотелось бы сказать про эту сгоревшую машину – последняя, в смысле – больше поджогов не будет, но это последняя сгоревшая вчерашней ночью. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №202 от 28.10.2016

Процесс передела сфер влияния на рынке ЖКХ в Екатеринбурге вышел за рамки правового поля. Налицо угрозы активистам-собственникам жилья, акты устрашения в виде уничтожения имущества, другие методы давления. Впрочем, до недавнего времени решение проблем автопогорельцев было делом рук самих погорельцев. Сейчас пострадавшие уже всерьёз задумались о создании объединения, чтобы бороться за свои права.

«Машины жгут хулиганы»

В городской полиции Екатеринбурга уверяют, что стражи порядка не бездействуют: с начала 2016 года раскрыто уже 19 преступлений, связанных с поджогами имущества. Но насколько значимо это число? Достаточно взглянуть на другие данные статистики.

По информации пожарных, из 213 возгораний автотранспорта в столице Урала 157 – поджоги. Почти все пожары произошли ночью. В светлое время суток – только семь. А по части 2 статьи 167 УК РФ («умышленное уничтожение или повреждение имущества») возбуждено лишь 57 уголовных дел. Такая вот арифметика.

Впрочем, раскрываемость по данной графе в скором времени может резко возрасти. Ещё бы – ведь правоохранительные органы доложили о задержании свердловчанина, который уже взял на себя поджоги более 30 машин. Задержанный в микрорайоне Химмаш «по горячим следам», 30-летний автомеханик практически сразу сознался, что поджигал машины «по пьянке», ему просто нравилось это делать. Однако в деле есть некоторые нюансы, которые заставляют сомневаться в версии о пиромане-любителе. Например, что подозреваемый производил поджоги при помощи одной-единственной зажигалки. Во всяком случае, трудно представить, что пьяный мужчина с подручными приспособлениями для розжига – тряпками, газетами и канистрами – бегал по городу и жёг машины. Так считают эксперты. С ними согласны и омбудсмены.

– Правозащитники, естественно, в курсе происходящего, – прокомментировала ситуацию Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. – Несмотря на то, что подозреваемый задержан, машины продолжают гореть. Считаю, что с этим вопросом надо разбираться детально – и машины продолжают гореть в разных концах города, и вопросы вызывает озвученная цифра – 36 машин. Не многовато ли для одного человека?

Поджигатель сейчас находится в СИЗО.

«Чёрный передел»

О том, что поджоги могут быть напрямую связаны не только с «бытовухой», но и с конфликтами в сфере ЖКХ, общественники и журналисты заявляли и раньше, но полиция либо предпочитала не распространяться о ходе расследований по конкретным фактам, либо не хотела портить показатели.

До тех пор, пока не накопилась некая критическая масса и в городе не заговорили о том, что существуют некие организованные преступные группы, напрямую связанные с управляющими компаниями. «Чрезмерная самостоятельность» граждан, создающих ТСЖ или решающих уйти под крыло «неправильной» управляющей компании, выходит для активистов боком: в адрес граждан сыпятся угрозы, происходят избиения, обстрелы окон… А уж сожжение машин и вовсе становится своего рода «визитной карточкой» коммунальной мафии.

Одним из резонансных стал поджог 14 сентября: на улице Новаторов сгорели автомашины, принадлежащие председателю совета дома Юлии Михайловой и её мужу. Этот дом стал практически единственным, которому удалось добиться проверки в отношении УК, действовавшей незаконными методами:

– В конце прошлого года мы случайно узнали, что наш дом с помощью поддельного протокола перешёл к управляющей компании «Евразийский расчётный центр», хотя никто из жильцов протокол не подписывал, – рассказала Юлия Михайлова. – Мы заваливали письмами прокуратуру и полицию, но все разводили руками. Только после того, как я съездила лично в приёмную МВД в Москву, здесь завели уголовное дело по поддельным протоколам. В эти же дни была первая попытка поджога моей машины. Следователь сказал – это мелкие хулиганы. Через месяц попытку повторили, и в итоге машину сожгли…

Юлия считает, что есть все основания подозревать УК “ЕРЦ”. Как, впрочем, называют конкретных подозреваемых и другие пострадавшие. Если подробно изучить статистику конфликтов активистов с управляющими компаниями (подборка имеется в распоряжении «ОГ»), то чаще всего можно увидеть названия УК «Урал-СТ», УК «ЕРЦ», РЭМП Железнодорожного района, УК ЖКХ Октябрьского района, УК «Созвездие», УК ЖКХ Екатеринбург, УК «Татищевская», УК «ЮГ-Энерго», УК «Екадом». В самих компаниях, естественно, отрицают, что их сотрудники могут быть хоть как-то причастны к происходящему.

Тем не менее едва пошёл резонансный шум, в некоторых УК начались странные перемещения руководителей – директор компании «Урал-СТ» (якобы угрожавшей жителям Пионерского посёлка, организующим ТСЖ) Михаил Плешаков оставляет свой пост в связи с переходом на работу директором УК ЖКХ Октябрьского района (тоже, кстати, фигурировавшую в списке якобы угрожавших жильцам-активистам). На место Плешакова

1 ноября придёт новый директор – Олег Бреславский. О нём известно, что ранее он также занимал руководящие должности в различных УК города. По некоторой информации, за всеми этими компаниями стоят конкретные люди, которые и произвели ротацию “засветившихся” руководителей.

От ТСЖ – в НКО?

Наверное, если бы не резонанс, то дела о давлении на активистов вряд ли сдвинулись бы с мёртвой точки. Однако на этот раз пострадавшие выступили не как отдельные персоны. На встречу с полицейским руководством сначала города, а потом и области пришли не только погорельцы, но и те, кто ранее получал угрозы в связи со своей деятельностью в сфере ЖКХ. Возможно, что именно попытка активистов объединиться и стала причиной того, что на них наконец-то обратили внимание.

Сейчас известно лишь, что принято решение отделить «мух от котлет»: хулиганство и «бытовуху» будут расследовать в прежнем порядке, а всё, что касается сферы ЖКХ, вне зависимости от того, поджоги ли это машин или какие-то другие преступления, заберёт главк. Там признали, что на рынке коммунальных услуг наблюдается всплеск бандитизма, и расследование требует самого тщательного подхода.

Тем временем в среде активистов уже начала реализовываться идея перехода от неформального объединения к чему-то более устойчивому: возможно, это будет НКО или что-то в этом роде, поделился информацией один из пострадавших Дмитрий Трынов.

– На сегодняшний день идёт работа над уставом будущей организации, – рассказал Трынов. – Думаю, через неделю мы проведём очередное собрание. Дело даже не в том, чтобы “множить сущности”. Уже сейчас, даже не заявив об объединении, мы реально выступаем группой граждан, которые пытаются изменить ситуацию, в том числе и оказывая, где это необходимо, давление на органы власти.

Как будет продвигаться создание общественной организации – покажет время. Уже сейчас, по словам некоторых активистов, есть опасения за тех, кто станет во главе объединения.