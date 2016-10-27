Дождёмся «таблеток от старости»?

Опубликовано в №202 от 28.10.2016

Человек должен жить лет до 150 – такую мысль когда-то высказывал российский и французский биолог, нобелевский лауреат по физиологии Илья Мечников. С этим же утверждением согласен Андрей Афанасьев, научный сотрудник лаборатории функционального анализа генома МФТИ. Учёный приезжал в Екатеринбург, чтобы прочитать лекцию на тему «Почему мы стареем?» в рамках проекта «Энергия науки».

Люди веками искали причины старения живых организмов, но до сих пор не существует единой теории. Хотя гипотез, которые строятся на конкретных научных фактах, много. Согласно одной из них, старение связано с тем, что хромосомы, в которых сохраняется вся наследственная информация, при делении укорачиваются.

– Происходит это из-за того, что теломеры – концевые участки хромосом – при этом не копируются. В результате клетка в какой-то момент перестаёт делиться, а организм теряет возможность обновления, – рассказал «ОГ» Андрей Афанасьев.

Ещё одна гипотеза связана с накоплением в клетках активных форм кислорода, из-за чего клетки перестают работать как положено, замедляется их обновление.

Весьма популярна и идея, что старение организма запрограммировано изначально. К таким выводам пришли учёные в ходе наблюдений за однолетними растениями, которые приносят урожай и умирают, а также за рыбами, например, лососем, форелью, погибающими после нереста. У этих организмов есть программа – «завершить жизнь после воспроизведения потомства». Возможно, с человеком происходит нечто подобное, просто процесс «умирания» растянут во времени.

Отталкиваясь от этих гипотез, учёные уже разрабатывают варианты решения проблем, связанных с процессами старения. Например, при накоплении в клетках активных форм кислорода используют молекулы, которые их нейтрализуют – антиоксиданты. Российский учёный, академик Владимир Скулачёв относительно недавно создал мощный антиоксидант и назвал его «ион Скулачёва».

Что делать с укороченными хромосомами – тоже уже придумали. Здесь нужен белок – теломераза, он помогает достраивать хромосомы. Что способствует обновлению клетки и увеличению жизни организма в целом. Но насколько скоро мы сможем это опробовать на себе – пока неизвестно.

– Регуляция фармацевтики сейчас устроена так, что путь препарата от идеи до рынка может занимать десятилетия. Какие-то идеи уже есть, они в лабораториях на мышах опробованы, работают, но для того чтобы это стало частью нашей с вами реальности – для этого должно пройти 10–20 лет, – говорит Андрей Афанасьев.

Кроме того, у учёных стоит более сложная задача, чем просто отодвинуть старость. Необходимо увеличить продолжительность здоровой активной жизни человека, когда он может быть социально активным, сам себя обеспечивать.

Сейчас же, пока мы все ждём «лекарство от старости», нам остаётся самим заботиться о своём здоровье: не забывать о периодических обследованиях, заниматься спортом и физическим трудом, поддерживая мышцы в тонусе. Многими научными исследованиями доказано, что на большую продолжительность здоровой жизни влияет и снижение потребляемых калорий. Например, можно внести в свой рацион больше овощей и фруктов, заменить майонез оливковым маслом. Что же касается косметических средств, в рекламе которых нам обещают молодость и красоту, то к ним Андрей Афанасьев относится скептически:

– К сожалению, большинство таких средств не содержат веществ, серьёзно влияющих на омоложение кожи.