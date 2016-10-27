Супруги Сургановы «отличились» после бриллиантовой свадьбы

Опубликовано в №202 от 28.10.2016

Сегодня «ОГ» публикует указ губернатора Евгения Куйвашева (см. ниже) о награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» супругов Сургановых. Вячеслав Сергеевич с 1991 по 1994 год был главой администрации Верхней Пышмы, а с 1995 по 2000 год – председателем Областной думы. И все годы надёжный семейный тыл ему обеспечивала супруга – Раиса Витальевна. «ОГ» первой поздравила чету Сургановых.

Вячеслав Сергеевич познакомился со своей будущей женой в 1956 году, когда после окончания Свердловского горного института был направлен в Полевскую геологоразведочную партию Уральского геологического управления. Встретились они на танцах и уже через два месяца поженились. Совсем недавно – 13 октября – супруги отпраздновали бриллиантовую свадьбу – 60 лет совместной жизни.

В середине 1960-х годов Вячеслава Сурганова техническим руководителем буровых и горных работ отправляли в длительные заграничные командировки в Республику Гана (Западная Африка), Иран, Эфиопию.

– Раиса во все командировки ездила со мной, в две из них мы и младшего сына брали, старший с бабушкой оставался. В чужой стране одному, без семьи, было бы очень непросто, – говорит Вячеслав Сурганов.

Когда вернулась на родину и Вячеслав Сергеевич был назначен управляющим Уральским производственным геологическим трестом «Уралцветметразведка», жена выучилась на стенографистку и начала работать в той же компании.

– Она всегда меня поддерживала. Без этого я вряд ли бы добился всего, что имею. Перед новым назначением, будь то глава администрации Верхней Пышмы или председатель Областной думы Законодательного собрания области, советовался с ней, – вспоминает Вячеслав Сурганов.

Кстати. На встрече журналистов с главой региона Евгением Куйвашевым на фестивале СМИ «Вся Россия» «ОГ» выступила с предложением (см. номер «ОГ» от 01.10.2016) наградить знаком отличия «Совет да любовь» первого губернатора Эдуарда Росселя и его жену Аиду Александровну, которые в браке прожили уже более 50 лет, но такой награды не имеют. На что Евгений Куйвашев ответил: «Сделаем».