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Свердловских имамов учат выявлять экстремистов
28 октября 2016, 00:00 / Общество
Преподавали курсов повышения квалификации для имамов - самые опытные и грамотные имам-хатыбы уральских мечетей, а также приглашённые специалисты из Казахстана и Башкортостана. Фото Александр Зайцев
- Опубликовано в №202 от 28.10.2016
В Екатеринбурге открылся мусульманский духовно-просветительский центр «Мирас». В новом центре уже проходят первые занятия. Для повышения квалификации сюда съехались 20 имамов со всей области. В течение трёх дней опытные преподаватели будут рассказывать им о канонах традиционного ислама и о том, как вовремя выявить и пресечь радикализм.
Свердловские имамы собираются в Екатеринбурге один раз в квартал. Младшему из слушателей нынешнего курса повышения квалификации – 23 года, старшему – за 80. Более опытные имамы делятся знаниями с молодыми, рассказывают о тонкостях чтения и толкования Корана, законах шариата, обсуждают проблемы и ситуации из практики.
80-летний Агарези-хаджи Рзаев с 2010 года – имам-хатыб мечети в Нижней Туре. Дважды Агарези-хаджи совершал хадж в Мекку – одно из важных событий в жизни любого мусульманина. На курсах он присутствует уже в третий раз, признаётся, что каждый раз получает здесь новую информацию, хотя и сам он многому может научить земляков.
– В этом году я окончил Российский исламский университет при Центральном духовном управлении мусульман России в Уфе, учился там заочно шесть лет по специальности «теология ислама», – рассказал «ОГ» Агарези-хаджи. – Но здесь я всё равно нахожу новые для себя знания. Повторение – это мать учения. Всё равно со временем многое забывается, надо освежать в памяти, а что-то не так понял, надо уточнить. Иногда на практике возникают такие вопросы, о которых в университете нам не говорили. Их можно прояснить на этих занятиях.
Другой слушатель курсов – имам-хатыб мечети деревни Артя-Шигири Мавлявей Нигаматов. Среди прихожан его мечети всего 12–15 человек. В небольшом населённом пункте духовный лидер пользуется большим авторитетом, поэтому особенно важно, чтобы он придерживался традиционных взглядов на религию и не допускал радикальных трактовок Корана.
– Я объясняю людям, что ислам – это не единственная вера в мире. Есть христиане, евреи, католики. Мы говорим «Аллах», кто-то говорит «Бог», но он один для всех. Сейчас в мире очень сложная ситуация, повсюду идут войны, но я всегда говорю, что нельзя отгораживаться стенами от людей другой веры. Ислам – мирная религия, как и христианство, нам надо жить в дружбе, а не во вражде, – пояснил Мавлявей Нигаматов.
Двери центра «Мирас» будут открыты не только для исламских священников, но и для молодых мусульман, а также людей другой веры или вовсе атеистов. Свердловчане смогут выучить здесь арабский, татарский и башкирский языки. Вести занятия будут профессиональные преподаватели из Екатеринбурга и Казани, а также носители языка. Для посетителей центра организуют духовно-просветительскую библиотеку с книгами на башкирском и татарском языках, клубы национальной поэзии, кухни, ремёсел и так далее. В планах – построить спортивный зал (мужчины и женщины будут заниматься в нём в разные дни) и проводить занятия по национальной борьбе на поясах куреш. Уже сейчас работает ритуальный зал.
В планах у Регионального духовного управления мусульман Свердловской области – создать на базе духовно-просветительского центра «Мирас» медресе – учебное заведение, выполняющее роль мусульманской духовной семинарии – и проводить здесь комплексную подготовку священнослужителей-мусульман. Однако на это потребуется немало времени и сил.
Изучение арабского языка – важная часть программы школы имамов. Он необходим, чтобы читать Коран в оригинале и правильно трактовать его строки. Фото Александр Зайцев
Комментарий
Вадим ДУБИЧЕВ, первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области:
– Открытие духовно-просветительского центра «Мирас» имеет огромное значение для мусульман Свердловской области: здесь можно углублённо изучать историю самого учения и мусульманского мира в целом, разбираться в очень сложных вопросах, которые всегда возникают у людей. Этот центр будет способствовать выстраиванию конструктивных взаимоотношений между людьми различных конфессий.
кстати
Духовно-просветительский центр «Мирас» расположился в здании скандально известной мечети «Рахман» на проспекте Космонавтов, 182. Сотрудники спецслужб не раз находили здесь литературу экстремистского характера. Сейчас группа радикальных исламистов прекратила свою деятельность, арендовать это помещение они больше не имеют права.