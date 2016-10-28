Свердловских имамов учат выявлять экстремистов

Преподавали курсов повышения квалификации для имамов - самые опытные и грамотные имам-хатыбы уральских мечетей, а также приглашённые специалисты из Казахстана и Башкортостана. Фото Александр Зайцев

Опубликовано в №202 от 28.10.2016

В Екатеринбурге открылся мусульманский духовно-просветительский центр «Мирас». В новом центре уже проходят первые занятия. Для повышения квалификации сюда съехались 20 имамов со всей области. В течение трёх дней опытные преподаватели будут рассказывать им о канонах традиционного ислама и о том, как вовремя выявить и пресечь радикализм.

Свердловские имамы собираются в Екатеринбурге один раз в квартал. Младшему из слушателей нынешнего курса повышения квалификации – 23 года, старшему – за 80. Более опытные имамы делятся знаниями с молодыми, рассказывают о тонкостях чтения и толкования Корана, законах шариата, обсуждают проблемы и ситуации из практики.

80-летний Агарези-хаджи Рзаев с 2010 года – имам-хатыб мечети в Нижней Туре. Дважды Агарези-хаджи совершал хадж в Мекку – одно из важных событий в жизни любого мусульманина. На курсах он присутствует уже в третий раз, признаётся, что каждый раз получает здесь новую информацию, хотя и сам он многому может на­учить земляков.

– В этом году я окончил Российский исламский университет при Центральном духовном управлении мусульман России в Уфе, учился там заочно шесть лет по специальности «теология ислама», – рассказал «ОГ» Агарези-хаджи. – Но здесь я всё равно нахожу новые для себя знания. Повторение – это мать учения. Всё равно со временем многое забывается, надо освежать в памяти, а что-то не так понял, надо уточнить. Иногда на практике возникают такие вопросы, о которых в университете нам не говорили. Их можно прояснить на этих занятиях.

Другой слушатель курсов – имам-хатыб мечети деревни Артя-Шигири Мавлявей Нигаматов. Среди прихожан его мечети всего 12–15 человек. В небольшом населённом пункте духовный лидер пользуется большим авторитетом, поэтому особенно важно, чтобы он придерживался традиционных взглядов на религию и не допускал радикальных трактовок Корана.

– Я объясняю людям, что ислам – это не единственная вера в мире. Есть христиане, евреи, католики. Мы говорим «Аллах», кто-то говорит «Бог», но он один для всех. Сейчас в мире очень сложная ситуация, повсюду идут войны, но я всегда говорю, что нельзя отгораживаться стенами от людей другой веры. Ислам – мирная религия, как и христианство, нам надо жить в дружбе, а не во вражде, – пояснил Мавлявей Нигаматов.

Двери центра «Мирас» будут открыты не только для исламских священников, но и для молодых мусульман, а также людей другой веры или вовсе атеистов. Свердловчане смогут выучить здесь арабский, татарский и башкирский языки. Вести занятия будут профессиональные преподаватели из Екатеринбурга и Казани, а также носители языка. Для посетителей центра организуют духовно-просветительскую библиотеку с книгами на башкирском и татарском языках, клубы национальной поэзии, кухни, ремёсел и так далее. В планах – построить спортивный зал (мужчины и женщины будут заниматься в нём в разные дни) и проводить занятия по национальной борьбе на поясах куреш. Уже сейчас работает ритуальный зал.

В планах у Регионального духовного управления мусульман Свердловской области – создать на базе духовно-просветительского центра «Мирас» медресе – учебное заведение, выполняющее роль мусульманской духовной семинарии – и проводить здесь комплексную подготовку священнослужителей-мусульман. Однако на это потребуется немало времени и сил.

Изучение арабского языка – важная часть программы школы имамов. Он необходим, чтобы читать Коран в оригинале и правильно трактовать его строки. Фото Александр Зайцев