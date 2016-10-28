Лайки и белки

Вот на что способна лайка в азарте! Но вообще-то её задача — не по деревьям прыгать, а лаем удерживать белку на месте. А прыжки — это не совсем правильные, хотя и эффектные действия. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №.203 от 29.10.2016

Сразу скажем: граждане, успокойтесь – все белки остались живы и здоровы, состязания проходили без стрельбы.

Мех вышел из моды?

На первый взгляд, задача перед охотником и его собакой ставится простая: собака должна найти белку на дереве и облаивать, пока не подойдёт охотник. Дальше, по идее, он должен подстрелить белку, тут же снять шкурку и отдать тушку собаке в награду за хорошую работу.

— На самом деле на белку сейчас мало кто охотится, — рассказывает председатель Ревдинского общества охотников и рыболовов (оно и организовало эти состязания) Анатолий Гайдуков. — Беличьи шубы, которые так когда-то ценились, сейчас не в моде. Появились новые материалы, искусственный мех. Пушные аукционы в Санкт-Петербурге проводятся по-прежнему, но сейчас дешевле вырастить куницу, чернобурку, песца на звероферме, нежели искать в лесу. Так что добыча пушнины стала почти экзотикой, а ведь в старину охотники добывали в основном пушнину, а попутно, для пропитания, брали лося, косулю. Сейчас всё стало наоборот, всем «копыто» подавай. Так что состязания лаек на белку — это уже почти спорт, традиция. Но если лайка правильно работает по белке, она поможет в охоте и на других животных — на кабана, косулю, медведя, лося…

Белка на беду свою существо весьма любознательное. Фото: Алексей Кунилов

Поскольку мы присутствуем практически при возрождении некогда очень популярных состязаний (ведь лайка — самая распространённая охотничья собака) — пока участников немного, чуть больше двух десятков. Приехали охотники из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижних Серёг и даже из Миасса. Обещались тюменцы и челябинцы, да не выбрались. Каждой собаке даётся по 30 минут, чтобы найти белку в небольшом бору, практически на окраине Ревды, где раньше была освещённая лыжная трасса. Предварительная разведка показала, что белка здесь есть. Собак выпускают штук по пять, затем в лес идёт следующая партия. Такое чередование нужно для того, чтобы все были в примерно равных условиях. Дело в том, что белка наиболее активна с утра, и к обеду интенсивность передвижений её снижается.

Белка любит опушку

Первая партия ушла и… что-то тихо в лесу.

— Зря они все вглубь ринулись, — ворчит главный эксперт соревнований, лаечник с многолетним стажем Григорий Насыров. — Белка опушку любит, и секрет тут невелик: на опушке светлее, значит, и шишек больше. Молодые, торопятся.

— А правда, что молодые лайки, да и другие собаки, у старших учатся охотничьему ремеслу?

— Правда. Собаки — они же семейство псовых, животные стайные, а в стае только так и учатся у старших, как добывать пищу. Молодая собака видит, за что хозяин поощряет старшую, начинает подражать. Всё они понимают, только говорить не могут…

Задача лайки — отвлекать внимание белки и удерживать её на месте до подхода охотника. Фото: Алексей Кунилов

— Кстати, а нет ли каких-то правил в присвоении кличек? У породистых лошадей, например, в имени должны быть часть имени отца, и часть имени матери, оттого иногда и имена бывают затейливые.

— Ну, не правила, а кое-какие тенденции наблюдаются. Часто используют географические названия. Например, Байкал, Алтай, Урал. Но встречаются и Баксы, знаю одну собаку по кличке Индикатор. Не очень удобно, кстати, представьте, вам собаку надо подозвать — и будете в лесу кричать: «Индикатор, ко мне!» Что люди подумают?

А тут и заливистый лай раздался — нашла! Чаще всего белка, существо любознательное, на собаку просто смотрит, а при появлении охотника прячется где-то в ветвях на макушке. И как её подстрелить? Некоторые беспокоят её, чтобы хоть голову под выстрел высунула, постукивая по дереву колотушкой, а есть умельцы, что камешками из рогатки добиваются нужного результата. Известное выражение о метком стрелке, что «он белке в глаз попадает», основано на том, что стрелять нужно лишь тогда, когда у неё из-за дерева только голова торчит, чтобы шкурку не попортить. А поскольку мордочка маленькая, а глаза большие, получается почти всегда в глаз, извините за натурализм.

«Угрюм, ты где?»

Мимо деловито, строго по заданному курсу, пробежала лайка с радиопередатчиком на ошейнике.

— Угрюм, искать, искать! — подбадривает собаку её хозяин, Даниил Иванов из Екатеринбурга.

— А передатчик-то зачем? — спрашиваю.

— Так я по навигатору смотрю за его передвижениями. Очень удобно: бывает, увлечётся пёс, ищи его потом. Он у меня специалист по пушному зверю, добываем соболя, куницу. Ездим больше на север, в Ханты-Мансийский автономный округ.

— А разве пушнину где-то принимают? Сухую или выделанную?

— Перекупщики берут даже невыделанную, просто растянутую на дощечке шкурку, куда-то перепродают. За соболя дают три тысячи, за куницу — две с половиной…

Радиофицированный Угрюм всегда «на связи» с хозяином. Фото: Алексей Кунилов

Позже выяснилось, что в Кирове есть-таки фабрика, которая скупает пушнину для кисточек и других меховых изделий, так и называется — «Белка».

Два дня шли состязания. В победители вышла команда из Каменска-Уральского, а абсолютным чемпионом была признана лайка Пума Алексея Журбина из Екатеринбурга, они и получили приз — охотничьи ичиги (что-то вроде кожаных сапог) и особые лыжи.

А проводятся соревнования не просто для того, чтобы себя показать, да на других посмотреть. Судейская коллегия награждает лучших дипломами, что есть самое верное подтверждение мастерства собаки, а значит, и родословная в порядке, что высоко ценится. Но без стрельбы всё же не обошлось: некоторых собак, что явно шли на диплом, проверяли на равнодушие к выстрелу в воздух, да потом ещё тушку белки подкидывали для проверки — настоящая лайка её не треплет, бережёт шкуру. Ну разве не умница?

Кстати, всем вопрос на засыпку: где живёт белка? Протестировал на коллегах — уверены, что в дупле. Все ж на сказках выросли. Ответ неправильный. Белка и рада бы поселиться в дупле, да куница выгонит, если не съест. Поэтому белки строят себе гнёзда, похожие на вороньи, так называемые «гайно», устилают их мхом, а в сильные морозы собираются по трое-четверо в один клубок и греют друг друга…