Конкурс «ОГ»

Опубликовано в №203 от 29.10.2016

Взял глухаря не глядя

Рассказывает житель города Заречный Джемиль КОРОСТЕЛЁВ:

— В 1970 году вышел новый закон об охоте, по которому были введены «выходные дни» для дичи. В конце сентября посреди недели начался пролёт уток. Охотники, махнув рукой на закон, выехали на водоём. Инспектор охотнадзора на катере проплыл по пруду и отобрал у многих ружья. А один дедок не успел спрятаться и, предчувствуя неизбежное, опустил ружьё возле лодки в воду. Когда к нему подплыл инспектор, заявил: «Просто катаюсь, ружья нет! Вообще ничего нет! Вот, смотрите!». С этими словами распахнул ватник, а под ним патронташ. Пришлось заплатить штраф.

Как-то на привале один из охотников рассказывал: «Иду по лесу как партизан, ружьё на плече, правда, курки взведены. Неожиданно накрыла тень. Дёргаю одновременно за оба спуска. Выстрел дуплетом, ружьё сорвалось с плеча, больно ударив стволами по голове. А сверху на меня свалился глухарь». Все зашумели: «Вот это удача! Такое раз в жизни случается, да и то не у каждого!»

«Да, молодец! — похвалил его один из компании. — Охотник из тебя добрый выйдет, рассказываешь хорошо. Только вот солнце в наших широтах поднимается на шестьдесят градусов, да и то летом. Если тень тебя накрыла, то глухарь не над тобой летел, а вон там». И он показал в южную сторону. Все дружно зашумели: «Наврал! Наврал!» — хотя только что все радовались его удаче. А мне подумалось: а не надо врать, на охоте и рыбалке и так происходит много забавного, что надо только наблюдать и запоминать.

Как щука собаку съела

Забавную историю поведал наш читатель из Екатеринбурга Александр КОРТОСОВ:

— Ещё в советское время журнал «Журналист» задался целью узнать, как рождаются рассказы о самых необычных происшествиях. Так, одна районная газета рассказала о совершенно достоверном случае с одним рыбаком. В осеннюю пору, когда наступает жор у щуки, взял он собаку и отправился на рыбалку. Пока ставил жерлицы, собака бегала по берегу, радуясь прогулке, иногда лаяла, а потом что-то затихла. Рыбак подумал, что домой убежала, и особо не озаботился. И тут увидел, что у одной из жерлиц упал флажок — явно поклёвка! И вытащил здоровущую щуку с большим животом. Что за ерунда? Вспорол ей брюхо, и… оттуда выскочила живая и невредимая его собака!

Корреспондент «Журналиста» не поленился, приехал в редакцию, взял адрес автора письма и отправился к нему. Нашёл; оказалось, мужчина пожилого возраста, но большой шутник, и случай такой был ещё до войны и вовсе не с ним. Из серии «мужики рассказывали», и за достоверность он не ручается. А что ж в газету написал? Да скучно было…

Проверять надо такие байки.