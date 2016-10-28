Конкурс «ОГ»

28 октября 2016, 16:22 / Общество
  • Опубликовано в №203 от 29.10.2016

Взял глухаря не глядя

Рассказывает житель города Заречный Джемиль КОРОСТЕЛЁВ:

— В 1970 году вышел новый закон об охоте, по которому были введены «выходные дни» для дичи. В конце сентября посреди недели начался пролёт уток. Охотники, махнув рукой на закон, выехали на водоём. Инспектор охотнадзора на катере проплыл по пруду и отобрал у многих ружья. А один дедок не успел спрятаться и, предчувствуя неизбежное, опустил ружьё возле лодки в воду. Когда к нему подплыл инспектор, заявил: «Просто катаюсь, ружья нет! Вообще ничего нет! Вот, смотрите!». С этими словами распахнул ватник, а под ним патронташ. Пришлось заплатить штраф.

Как-то на привале один из охотников рассказывал: «Иду по лесу как партизан, ружьё на плече, правда, курки взведены. Неожиданно накрыла тень. Дёргаю одновременно за оба спуска. Выстрел дуплетом, ружьё сорвалось с плеча, больно ударив стволами по голове. А сверху на меня свалился глухарь». Все зашумели: «Вот это удача! Такое раз в жизни случается, да и то не у каждого!»

«Да, молодец! — похвалил его один из компании. — Охотник из тебя добрый выйдет, рассказываешь хорошо. Только вот солнце в наших широтах поднимается на шестьдесят градусов, да и то летом. Если тень тебя накрыла, то глухарь не над тобой летел, а вон там». И он показал в южную сторону. Все дружно зашумели: «Наврал! Наврал!» — хотя только что все радовались его удаче. А мне подумалось: а не надо врать, на охоте и рыбалке и так происходит много забавного, что надо только наблюдать и запоминать.

Как щука собаку съела

Забавную историю поведал наш читатель из Екатеринбурга Александр КОРТОСОВ:

— Ещё в советское время журнал «Журналист» задался целью узнать, как рождаются рассказы о самых необычных происшествиях. Так, одна районная газета рассказала о совершенно достоверном случае с одним рыбаком. В осеннюю пору, когда наступает жор у щуки, взял он собаку и отправился на рыбалку. Пока ставил жерлицы, собака бегала по берегу, радуясь прогулке, иногда лаяла, а потом что-то затихла. Рыбак подумал, что домой убежала, и особо не озаботился. И тут увидел, что у одной из жерлиц упал флажок — явно поклёвка! И вытащил здоровущую щуку с большим животом. Что за ерунда? Вспорол ей брюхо, и… оттуда выскочила живая и невредимая его собака!

Корреспондент «Журналиста» не поленился, приехал в редакцию, взял адрес автора письма и отправился к нему. Нашёл; оказалось, мужчина пожилого возраста, но большой шутник, и случай такой был ещё до войны и вовсе не с ним. Из серии «мужики рассказывали», и за достоверность он не ручается. А что ж в газету написал? Да скучно было…

Проверять надо такие байки.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Сюжет

Охота и рыбалка
Для тех, кто часто бывает на природе с ружьём или удочкой.

Новое в рубрике Общество

28 минут назад

В жанре гротеска
Сцены охоты в искусстве были популярны во все времена. Мужчин-добытчиков изображали на античных мозаиках, средневековых картинах и работах живописцев XVIII, XIX веков. Любили этот сюжет и русские творцы, например, знаменитый художник Василий Перов в 1871 году написал картину «Охотники на привале».

30 минут назад

Где лучше клюёт?
Сергей Поляков из Екатеринбурга трудится программистом, а свободное от работы время посвящает рыбалке. С удочкой он объехал не только Средний Урал и соседние регионы: каждое лето Сергей с друзьями отправляется на Волгу. Мы попросили его рассказать о самых рыбных местах и поделиться хитростями рыбацкого дела.

31 минуту назад

В Богдановичском заказнике установлена памятная стела
Сегодня на въезде в село Бараба близ Богдановича состоится торжественное открытие стелы с мемориальной доской в память о бывшем начальнике управления охотничье-промыслового хозяйства при Свердловском облисполкоме Анатолии Андреевиче Киселёве.

32 минуты назад

Обществу военных охотников исполнилось 95 лет
Реввоенсовет в 1921 году поставил перед командующими округами задачу — привлечь рядовой и начальствующий состав к участию в коллективной охоте. В приказе указывалось, что «охота развивает качества, необходимые пешему разведчику».

34 минуты назад

Конкурс «ОГ»
Охотничьи байки.

44 минуты назад

Лайки и белки
В Ревде прошли первые после 12-летнего перерыва состязания охотничьих лаек по белке.

16 часов назад

Свердловских имамов учат выявлять экстремистов
В Екатеринбурге открылся мусульманский духовно-просветительский центр «Мирас». В новом центре уже проходят первые занятия. Для повышения квалификации сюда съехались 20 имамов со всей области. В течение трёх дней опытные преподаватели будут рассказывать им о канонах традиционного ислама и о том, как вовремя выявить и пресечь радикализм.

22 часа назад

Почти две тысячи свердловчан заболели сальмонеллёзом
С начала года 1 912 жителей Свердловской области переболели сальмонеллёзом. Количество заболевших увеличилось на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских на пресс-конференции.

22 часа назад

Супруги Сургановы «отличились» после бриллиантовой свадьбы
Сегодня «ОГ» публикует указ губернатора Евгения Куйвашева (см. ниже) о награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» супругов Сургановых. Вячеслав Сергеевич с 1991 по 1994 год был главой администрации Верхней Пышмы, а с 1995 по 2000 год – председателем Областной думы. И все годы надёжный семейный тыл ему обеспечивала супруга – Раиса Витальевна. «ОГ» первой поздравила чету Сургановых.

22 часа назад

Уральским заводам прописали импортное лекарство
Свердловские фармацевтические предприятия ведут переговоры с иностранцами о запуске новых производств. В министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области подтверждают факт, однако детали не раскрывают, объясняют это высококонкурентной средой и необходимостью сохранять конфиденциальность до подписания контракта.

Последние новости
Что было раньше