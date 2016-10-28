Обществу военных охотников исполнилось 95 лет

Опубликовано в №203 от 29.10.2016

Реввоенсовет в 1921 году поставил перед командующими округами задачу — привлечь рядовой и начальствующий состав к участию в коллективной охоте. В приказе указывалось, что «охота развивает качества, необходимые пешему разведчику».

И 10 октября была создана Центральная комиссия охоты и рыболовства при Главном штабе РККА. Сегодня в военно-охотничьем обществе (ВОО) — более 40 тысяч человек. На Урале военно-охотничье общество возникло в 1935 году, у него пять хозяйств, три из которых расположены в Свердловской области и два — в Тюменской. И, что интересно, возглавляет его женщина — Галина Косматенко:

— Меня особо радует то, что с введением федеральных охотничьих билетов люди стали выходить из обществ, а у нас, наоборот, идёт рост. Во-многом благодаря тому, что у нас есть и действует с 1958 года стрелково-стендовый комплекс, имитирующий полёт птиц. Здесь тренировался знаменитый Юрий Цуранов, одиннадцатикратный чемпион мира, и любой охотник может потренироваться, принять участие в соревнованиях. С 2014 года после многолетнего перерыва мы стали проводить очень популярные соревнования по охотничьему биатлону, на которые приезжают охотники со всего Урала!