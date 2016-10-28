В Богдановичском заказнике установлена памятная стела

Опубликовано в №203 от 29.10.2016

Сегодня на въезде в село Бараба близ Богдановича состоится торжественное открытие стелы с мемориальной доской в память о бывшем начальнике управления охотничье-промыслового хозяйства при Свердловском облисполкоме Анатолии Андреевиче Киселёве.

Во многом благодаря ему здесь появился Богдановичский заказник сибирской косули. Заслуженный работник охотничьего хозяйства со стажем работы 38 лет, Анатолий Киселёв всю жизнь посвятил охране и воспроизводству животного мира. Под его руководством в области шла организация государственных и кооперативных промысловых охотничьих хозяйств, видовых и комплексных государственных охотничьих заказников.

По инициативе Анатолия Киселёва были проведены работы по акклиматизации кабана, норки американской, бобра, ондатры, по переселению пятнистого оленя, соболя, расселению косули сибирской. Когда он ушёл из жизни в 2013 году, вдова Валентина Сергеевна объявила сбор средств на увековечение его памяти. Помогали друзья, охотничьи общества, и вот — свершилось. Всего у нас два «именных» заказника: Богдановичский имени Киселёва и Юрмычский имени убитого браконьерами в 2002 году камышловского охотоведа Александра Григорьева.