Где лучше клюёт?

Прекрасный улов! Не каждый день такое бывает. Но рыбалка тем и хороша, что непредсказуема. Фото: Сергей Поляков

Опубликовано в №203 от 29.10.2016

Сергей Поляков из Екатеринбурга трудится программистом, а свободное от работы время посвящает рыбалке. С удочкой он объехал не только Средний Урал и соседние регионы: каждое лето Сергей с друзьями отправляется на Волгу. Мы попросили его рассказать о самых рыбных местах и поделиться хитростями рыбацкого дела.

— В Свердловской области лучше рыбачить на реках или на озёрах?

— Всё зависит от личных предпочтений: одни любят со спиннингом походить, другие — хлыст позакидывать, а кто-то с донками (это снасти с кормушкой) сидит ждёт, когда карась приплывёт. Поэтому одних тянет на реки, других — на озёра.

— Где на Среднем Урале самые рыбные места?

— Можно поехать на Чусовую или на северные реки. Что касается озёр, в Исетском, например, ловятся чебак, окунь, щука и даже карпы, которые сбегают из расположенного там «карпятника». На Белоярское водохранилище ездят за лещом и судаком. А на Рефтинском, говорят, даже десятикилограммовых сомов вытаскивают, но мне такие не попадались. А сомов там действительно много расплодилось. Недавно приехал, вижу, местная бабуля с берега простенькую удочку закидывает, спрашиваю: «Что ловите?». Она отвечает: «Двух сомов по килограмму уже поймала, ещё один клюнет, и пойду пирог печь». На Рефтинском водохранилище также много толстолобика, но он не ловится. Наживку он не берёт, потому что питается только растительной пищей, сети рвёт. Для ловли «вегетарианцев» продаётся так называемый технопланктон — специальные таблетки, которые насаживают на крючок. Это целая технология, теоретически понятно, как ловить таким способом, но на практике ни разу не видел, чтобы кто-нибудь поймал.

— А чем рыбалка на Волге отличается от нашей?

— У нас что ловится, тому и рад, и никогда заранее не знаешь, хороший ли будет улов. На Волге плотность рыбного «населения» гораздо выше. Мы с друзьями каждый август ездим туда, последние годы — под Астрахань. Затраты небольшие — на дорогу и проживание. Живём на скромной рыбацкой базе, питаемся рыбой. Там, когда освоишься, начинаешь понимать, где сом клюёт, где жерех, где сазан, то есть можно выбирать, как в магазине. Конечно, стопроцентной гарантии нет, что наловишь «по заказу». В прошлом году, например, когда приехали, не было щуки. Егерь объяснил: накануне из Волгоградского водохранилища спустили воду, вся мелкая рыба скатилась вниз по течению, за ней ушли крупные хищники. Стали ловить жереха. А в этом году поехали за жерехом, он плещется посредине реки, а клевать не клюёт. Разговорились с местной рыбачкой, она сказала, что в этом году много мелкой рыбы, жерех сытый, поэтому на наши приманки не реагирует.

— Вы сказали, что ездите компанией, — между вами есть какие-то гласные или негласные соревнования?

— Рыбаки всегда соревнуются друг с другом. Вот пример: несколько лет назад мы дикарями поехали под Самару. В первый день не повезло, только двое из нас поймали по одной небольшой щучке. Они стали прикладывать их нос к носу, смотреть по хвосту и спорить, у кого рыба больше. А щучки были практически одинаковые.

— Вы сказали, что в августе ездите? Почему? Август — самое удачное для рыбалки время?

— Удачное. В июне ездят либо экстремалы, либо те, кто не знает, что на Волге в это время происходит. А там — тьма мошки и комаров. К августу они пропадают — то ли от жары, то ли рыба съедает.

— Что для вас важнее, процесс или результат?

— Я знаю рыбаков, для которых главное — поймать рыбу, взвесить, сфотографироваться с ней, а потом отпустить. Для любителей такой ловли сейчас выпускают специальные «матрасики», чтобы, вытаскивая рыбу, вред ей нанести минимальный. Бывает, так увлечёшься, что не можешь остановиться. Однажды на Волге мы поехали за карасём. Берег был пологий, и вода быстро нагревалась на солнце, поэтому мы поставили садок для пойманной рыбы как можно дальше от берега. Клёв был отменный, ловим — бросаем, сколько там — с берега не видно. Ловили до последнего червя. Когда достали садок, там было килограммов двадцать. Потом и жарили этого карася, и коптили; кстати, карась горячего копчения очень вкусный. И кошки на рыбацкой базе были довольны. Но решили впредь по 20 килограммов не ловить.

— Самая большая рыба, какую вы поймали?

— Трофеями похвастаться не могу. Не попадалась мне рыба ни на десять килограммов, ни на пять. Самым большим был карп весом около четырёх килограммов. Кстати, поймал я его на Урале, в Челябинской области, около села Огнёво. Берега там у озера все в зарослях и корягах. Мы с другом с лодки ловили, он на одну сторону закидывал, я — на другую. И вдруг мне попался этот «поросёнок». Удочка обычная была, на такую добычу не рассчитанная. А карпу на сковородку не хочется, он стал метаться — в один коряжник, в другой, потом под лодку. Удочка треснула. Друг свою удочку бросил, стал мне помогать. Благо, леска была не обычная, а плетёнка. Мы схватились за эту плетёнку и выдернули карпа. Были ещё лещи на три и на два килограмма. Их я на Белоярке поймал.

— У вас есть секреты?

— На каждой рыбалке свои секреты, и открываются они порой неожиданно. В этом году на Волге нам рассказали, что хорошо ловится сазан. Мы купили специальные снасти для ловли сазана на жмых. Они простейшие: кубик жмыха затягиватся в петлю и туда вставляются крючки. Жмых у нас был разный — просо, кукуруза, подсолнечник, подсолнечник с анисом. Ловили, ловили, всё безрезультатно. Жмых закончился, и мы по-ехали за ним в ближайший магазин для рыбаков. Там оказался жмых только одного вида, со стойким клубничным запахом. Запах нас смутил, но пришлось брать. Стали удочки закидывать, и сазан пошёл. Кто ж знал, что ему клубничный жмых понравится? Если раньше замешивали кашу, то теперь прикормки разные есть — с запахом аниса, шоколада и разных ягод, и рыба начинает капризничать. Поэтому особых хитростей нет, надо только подобрать к рыбе ключик.