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В жанре гротеска

28 октября 2016, 16:29 / Общество
Василий Перов. «Охотники на привале», 1871. Третьяковская галерея

Василий Перов. «Охотники на привале», 1871. Третьяковская галерея

  • Опубликовано в №203 от 29.10.2016

Сцены охоты в искусстве были популярны во все времена. Мужчин-добытчиков изображали на античных мозаиках, средневековых картинах и работах живописцев XVIII, XIX веков. Любили этот сюжет и русские творцы, например, знаменитый художник Василий Перов в 1871 году написал картину «Охотники на привале».

Прошло 145 лет с момента появления картины, а она всё ещё вызывает удивление, любопытство, желание разглядеть каждую деталь. Сюжет картины может показаться, на первый взгляд, очень простым — трое мужчин после успешной охоты отдыхают и делятся впечатлениями. Однако Василий Перов так чётко прорисовал эмоции героев, что кажется, будто мы тоже слышим, как пожилой охотник рассказывает байку своим товарищам. Сразу возникает желание пофантазировать, предположить, что история эта о том, как он шёл на медведя с голыми руками. Переводя взгляд на героя, который изображён в центре, — мужчину средних лет с ухмылкой на лице, — понимаем, что рассказчик приукрашивает повесть о своём «охотничьем подвиге». А молодой человек, видимо, охотник-новичок, слушает пожилого с интересом и таким вниманием, что даже забыл зажечь папиросу.

— Не думаю, что картина — просто шутка, Василий Перов был человеком серьёзным, сложным, его интересовали люди — разные типажи, характеры, он был поклонником театра, — рассказывает Евгений Алексеев, доцент кафедры истории искусств департамента искусствоведения и культурологии УрФУ. — Скорее мы видим игровой сюжет с иронией и гротеском.

По словам искусствоведа Алексеева, художник сам любил охоту и хорошо был знаком с людьми, которые стали прототипами героев картины. Это три московских врача: Дмитрий Кувшинников (слева), Владимир Бессонов (в центре) и Николай Нагорный (справа). Правда, многие увидели в лице пожилого охотника, который «травит байки», Николая Некрасова, русского писателя XIX века, страстного охотника и отличного рассказчика.

Словно отдельный натюрморт изображены дичь, оружие, остатки походной еды на раскинутом платке.

— Многие охотники замечают некое несоответствие бытовым реалиям, например, брошенное на землю ружьё, так обычно не поступают, ствол может засориться. Из добычи лежат заяц, тетерев — мелкая дичь, и рядом — рог. Его используют при загоне крупной дичи. Это всё ещё раз подчеркивает гротескность картины, — говорит Евгений Алексеев.

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