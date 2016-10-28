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Павел Крашенинников: «Жене читал книгу вслух»

28 октября 2016, 17:33 / Общество
Книга вышла тиражом три тысячи экземпляров и, по словам самого автора, будет интересна юристам и студентам юридических вузов, а также любителям истории. Фото: Павел Ворожцов

Книга вышла тиражом три тысячи экземпляров и, по словам самого автора, будет интересна юристам и студентам юридических вузов, а также любителям истории. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №203 от 29.10.2016 

Вчера в Уральском государственном юридическом университете глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников презентовал свою книгу «Времена и право» по истории развития права начиная с 21 века до нашей эры и до нынешних времён.

— Моя жизнь — это законы. Право я считаю вторым завоеванием человечества после письменности. У меня нет классового подхода к праву, я считаю, что право родилось в лоне культуры, а не в связи с классовой борьбой. Для меня это была сложная книга — у меня дома лежит 12 её вариантов. Она создавалась в течение 5–7 лет. Сейчас у меня есть по минуте, чтобы пройтись по сорока векам — по минуте на век, думаю, хватит, — иронизировал автор. — По каждой странице можно написать несколько диссертаций на разные темы. Задача была — показать в серии очерков, как зарождалось право и как оно стало инструментом управления в человеческом сообществе.

Ректор УрГЮУ Владимир Бублик поздравил Павла Крашенинникова с избранием депутатом Госдумы и назначением на должность руководителем одного из крупнейших комитетов Госдумы.

— Почти год тому назад в этом зале состоялась презентация другой книги Павла Крашенинникова «12 апостолов права», — отметил он. — Сегодня — очередной труд. Я просмотрел книгу, и мы в кулуарах пошутили, что студентам первые два курса можно не учиться: нужно просто прочитать книгу и сдать экзамены.

Автор в свою очередь поблагодарил преподавателей университета и своих друзей за то, что читали черновики книги и давали свои рекомендации.

— Но больше всего я мучил свою жену, — признался Павел Крашенинников, — ей я читал книгу вслух.

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