Автор


Эльмира Туканова: «Мы ушли от стереотипа, что в регионе нет ничего, кроме Ганиной Ямы»

28 октября 2016, 17:39 / Общество
Ранее Эльмира Туканова руководила информационно-туристическим центром Тюменской области и работала PR-директором в АТОР. Фото: центр развития туризма

Ранее Эльмира Туканова руководила информационно-туристическим центром Тюменской области и работала PR-директором в АТОР. Фото: центр развития туризма

  • Опубликовано в №203 от 29.10.2016 

В этом году исполнилось пять лет Центру развития туризма Свердловской области, четыре из которых его директором является Эльмира Туканова. «ОГ» расспросила её о том, что уже было сделано за это время и что ещё предстоит сделать, чтобы регион и муниципалитеты зарабатывали на туризме.

— Задача по развитию туризма, поставленная губернатором Евгением Куйвашевым, воплощается министерством инвестиций и развития Свердловской области, а Центр развития туризма является инструментом для реализации в жизнь всех идей и решений в этой сфере. Туристами считаются все, разместившиеся в гостиницах, санаториях, на базах отдыха, то есть житель Екатеринбурга, если он останавливается в гостинице Нижнего Тагила, — тоже турист. В 2015 году в наших гостиницах остановилось 2 млн 700 тысяч туристов, а в рейтинге «Tripadvisor» — это сайт бронирований — мы стоим на пятом месте после Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи и Казани. Я считаю, что для региона, который изначально не туристический, а промышленный и деловой — это хороший показатель, — рассказала Эльмира Туканова. — Ещё за эти четыре года удалось отойти от стереотипа, что в Свердловской области нет ничего, кроме Ганиной Ямы.

— Какие туристические бренды стали успешными в регионе?

— «Самоцветное кольцо», «Урал для школы». Если ещё пару лет назад приходилось объяснять, что такое событийные мероприятия в сфере туризма, а сегодня календарь событийных мероприятий Свердловской области насчитывает 111 событий, в 2014 году, когда мы напечатали такой календарь впервые, их было всего 50. В 2015 году бюджетное финансирование получили 9 событийных мероприятий, общее количество посетителей мероприятий составило 168 777 человек. Например, фестиваль барбекю в этом году в Екатеринбурге посетила 81 тысяча человек — это как Иннопром, только по гастрономической теме. Одним из главных пиар-ходов в продвижении нашего региона в прошлом году стало открытие Ельцин-Центра. Очень популярен музей военной техники «Боевая слава Урала» в Верхней Пышме, Невьянская башня, Музей деревянного зодчества имени Самойлова в Нижней Синячихе.

— Инфраструктура марш- рута часто подвергается критике. Туристы жалуются на элементарное отсутствие туалетов. Способен ли этот проект выполнить свою главную задачу — обеспечить ежегодный поток туристов до 100 тысяч человек?

— Самый популярный вопрос, который мне задают про туризм, — это про туалеты. Но почему государство должно строить их? Государство должно простимулировать создание объектов инфраструктуры. Больше ста тысяч туристов на маршруте уже есть. Но есть загрузка туроператоров, а есть — объектов. Есть люди, которые просто услышали о «Самоцветном кольце» и поехали в Ирбит, Невьянск и Нижний Тагил самостоятельно. Чтобы получать доходы от туризма, нужно стараться задержать туриста на территории муниципалитета с помощью дополнительных услуг. Правильно подошёл к этому Невьянск, где появились, например, гончарная мастерская и сувенирный салон с этими изделиями. Чем больше играть с туристами, тем больше времени и денег они потратят в муниципалитете.

— Как понять, что инвестиции в туризм оправдывают себя?

— Мы занимаемся продвижением, мы не отвечаем за инвестиции. Наша задача — создавать имидж региона на туристическом рынке. Мы провели более 50 презентаций на международных выставках, свыше 160 тысяч человек посетили выставочные стенды нашего региона. Мы ведём несколько сайтов по туризму, нами установлено 254 знака туристической навигации, проведено более 9 800 консультаций для самостоятельных путешественников — у нас работает три информационных стойки — в аэропорту Кольцово, на железнодорожном вокзале, во входной зоне нашего офиса. Кроме того, в этом году мы открыли две туристско-информационные службы Свердловской области в Санкт-Петербурге и в Тюмени. Ежегодно мы выпускаем туристические справочники и карты на четырёх языках. Также мы разработали восемь маршрутов для самостоятельных путешественников, причём один из них стал победителем всероссийского конкурса. Задача Центра развития туризма — привлечь человека в регион, а также подготовить базу, где он сможет получить качественные услуги.

— Какого эффекта достигли?

— Эффект от развития туризма кумулятивный, поэтому я выступаю за то, чтобы всё — от съезда миллиардеров до слёта мелиораторов — проходило здесь, в Свердловской области. В этом году спрос на внутренний турпродукт увеличился на 30–40 процентов, и итоги этого года мы будем подводить только в 2017 году. Но кто ждал, что гости из Китая, приехавшие на Иннопром, сделают рекордное количество покупок в «Золотом яблоке», потому что увидели, что цены в три раза дешевле, чем те же бренды в Китае? Что из-за падения курса рубля к нам приедут соседи из Казахстана покупать дорогие автомобили и недвижимость? Как просчитать доходы от этого?

—К чемпионату мира планируется что-то интересное?

— Мы будем проводить конкурс туристских маршрутов, за которые можно будет проголосовать онлайн. Кроме того, в будущем году Екатеринбург будет площадкой форума «Большой Урал» одна из тем круглого стола будет посвящена презентациям 11 городов чемпионата мира по футболу, картам, путеводителям и туристским маршрутам по этим городам. Площадкой проведения форума выбран Екатеринбург, так как Екатеринбург лучше всех из городов готов к проведению чемпионата с точки зрения логистики и коллективных средств размещения.

Кстати

В 2015 году номерной фонд Свердловской области увеличился на 13 процентов по сравнению с 2014 годом (плюс 1564 номера). Объём оказанных платных туристских услуг в 2015 году вырос на 16,4 процента в сравнении с 2014 годом и составил 15,848 миллиарда рублей. Объём платных услуг гостиниц и санаторно-оздоровительных услуг за тот же период увеличился на 14,7 процента до 10,397 миллиарда рублей.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

час назад

Эльмира Туканова: «Мы ушли от стереотипа, что в регионе нет ничего, кроме Ганиной Ямы»
В этом году исполнилось пять лет Центру развития туризма Свердловской области, четыре из которых его директором является Эльмира Туканова

час назад

Павел Крашенинников: «Жене читал книгу вслух»
Вчера в Уральском государственном юридическом университете глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников презентовал свою книгу

час назад

Состязание лаек по белке
В Ревде прошли первые после 12-летнего перерыва состязания охотничьих лаек по белке.

2 часа назад

В жанре гротеска
Сцены охоты в искусстве были популярны во все времена. Мужчин-добытчиков изображали на античных мозаиках, средневековых картинах и работах живописцев XVIII, XIX веков. Любили этот сюжет и русские творцы, например, знаменитый художник Василий Перов в 1871 году написал картину «Охотники на привале».

2 часа назад

Где лучше клюёт?
Сергей Поляков из Екатеринбурга трудится программистом, а свободное от работы время посвящает рыбалке. С удочкой он объехал не только Средний Урал и соседние регионы: каждое лето Сергей с друзьями отправляется на Волгу. Мы попросили его рассказать о самых рыбных местах и поделиться хитростями рыбацкого дела.

2 часа назад

В Богдановичском заказнике установлена памятная стела
Сегодня на въезде в село Бараба близ Богдановича состоится торжественное открытие стелы с мемориальной доской в память о бывшем начальнике управления охотничье-промыслового хозяйства при Свердловском облисполкоме Анатолии Андреевиче Киселёве.

2 часа назад

Обществу военных охотников исполнилось 95 лет
Реввоенсовет в 1921 году поставил перед командующими округами задачу — привлечь рядовой и начальствующий состав к участию в коллективной охоте. В приказе указывалось, что «охота развивает качества, необходимые пешему разведчику».

2 часа назад

Конкурс «ОГ»
Охотничьи байки.

2 часа назад

Лайки и белки
В Ревде прошли первые после 12-летнего перерыва состязания охотничьих лаек по белке.

18 часов назад

Свердловских имамов учат выявлять экстремистов
В Екатеринбурге открылся мусульманский духовно-просветительский центр «Мирас». В новом центре уже проходят первые занятия. Для повышения квалификации сюда съехались 20 имамов со всей области. В течение трёх дней опытные преподаватели будут рассказывать им о канонах традиционного ислама и о том, как вовремя выявить и пресечь радикализм.

Последние новости
Что было раньше