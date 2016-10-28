Эльмира Туканова: «Мы ушли от стереотипа, что в регионе нет ничего, кроме Ганиной Ямы»

Ранее Эльмира Туканова руководила информационно-туристическим центром Тюменской области и работала PR-директором в АТОР. Фото: центр развития туризма

Опубликовано в №203 от 29.10.2016

В этом году исполнилось пять лет Центру развития туризма Свердловской области, четыре из которых его директором является Эльмира Туканова. «ОГ» расспросила её о том, что уже было сделано за это время и что ещё предстоит сделать, чтобы регион и муниципалитеты зарабатывали на туризме.

— Задача по развитию туризма, поставленная губернатором Евгением Куйвашевым, воплощается министерством инвестиций и развития Свердловской области, а Центр развития туризма является инструментом для реализации в жизнь всех идей и решений в этой сфере. Туристами считаются все, разместившиеся в гостиницах, санаториях, на базах отдыха, то есть житель Екатеринбурга, если он останавливается в гостинице Нижнего Тагила, — тоже турист. В 2015 году в наших гостиницах остановилось 2 млн 700 тысяч туристов, а в рейтинге «Tripadvisor» — это сайт бронирований — мы стоим на пятом месте после Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи и Казани. Я считаю, что для региона, который изначально не туристический, а промышленный и деловой — это хороший показатель, — рассказала Эльмира Туканова. — Ещё за эти четыре года удалось отойти от стереотипа, что в Свердловской области нет ничего, кроме Ганиной Ямы.

— Какие туристические бренды стали успешными в регионе?

— «Самоцветное кольцо», «Урал для школы». Если ещё пару лет назад приходилось объяснять, что такое событийные мероприятия в сфере туризма, а сегодня календарь событийных мероприятий Свердловской области насчитывает 111 событий, в 2014 году, когда мы напечатали такой календарь впервые, их было всего 50. В 2015 году бюджетное финансирование получили 9 событийных мероприятий, общее количество посетителей мероприятий составило 168 777 человек. Например, фестиваль барбекю в этом году в Екатеринбурге посетила 81 тысяча человек — это как Иннопром, только по гастрономической теме. Одним из главных пиар-ходов в продвижении нашего региона в прошлом году стало открытие Ельцин-Центра. Очень популярен музей военной техники «Боевая слава Урала» в Верхней Пышме, Невьянская башня, Музей деревянного зодчества имени Самойлова в Нижней Синячихе.

— Инфраструктура марш- рута часто подвергается критике. Туристы жалуются на элементарное отсутствие туалетов. Способен ли этот проект выполнить свою главную задачу — обеспечить ежегодный поток туристов до 100 тысяч человек?

— Самый популярный вопрос, который мне задают про туризм, — это про туалеты. Но почему государство должно строить их? Государство должно простимулировать создание объектов инфраструктуры. Больше ста тысяч туристов на маршруте уже есть. Но есть загрузка туроператоров, а есть — объектов. Есть люди, которые просто услышали о «Самоцветном кольце» и поехали в Ирбит, Невьянск и Нижний Тагил самостоятельно. Чтобы получать доходы от туризма, нужно стараться задержать туриста на территории муниципалитета с помощью дополнительных услуг. Правильно подошёл к этому Невьянск, где появились, например, гончарная мастерская и сувенирный салон с этими изделиями. Чем больше играть с туристами, тем больше времени и денег они потратят в муниципалитете.

— Как понять, что инвестиции в туризм оправдывают себя?

— Мы занимаемся продвижением, мы не отвечаем за инвестиции. Наша задача — создавать имидж региона на туристическом рынке. Мы провели более 50 презентаций на международных выставках, свыше 160 тысяч человек посетили выставочные стенды нашего региона. Мы ведём несколько сайтов по туризму, нами установлено 254 знака туристической навигации, проведено более 9 800 консультаций для самостоятельных путешественников — у нас работает три информационных стойки — в аэропорту Кольцово, на железнодорожном вокзале, во входной зоне нашего офиса. Кроме того, в этом году мы открыли две туристско-информационные службы Свердловской области в Санкт-Петербурге и в Тюмени. Ежегодно мы выпускаем туристические справочники и карты на четырёх языках. Также мы разработали восемь маршрутов для самостоятельных путешественников, причём один из них стал победителем всероссийского конкурса. Задача Центра развития туризма — привлечь человека в регион, а также подготовить базу, где он сможет получить качественные услуги.

— Какого эффекта достигли?

— Эффект от развития туризма кумулятивный, поэтому я выступаю за то, чтобы всё — от съезда миллиардеров до слёта мелиораторов — проходило здесь, в Свердловской области. В этом году спрос на внутренний турпродукт увеличился на 30–40 процентов, и итоги этого года мы будем подводить только в 2017 году. Но кто ждал, что гости из Китая, приехавшие на Иннопром, сделают рекордное количество покупок в «Золотом яблоке», потому что увидели, что цены в три раза дешевле, чем те же бренды в Китае? Что из-за падения курса рубля к нам приедут соседи из Казахстана покупать дорогие автомобили и недвижимость? Как просчитать доходы от этого?

—К чемпионату мира планируется что-то интересное?

— Мы будем проводить конкурс туристских маршрутов, за которые можно будет проголосовать онлайн. Кроме того, в будущем году Екатеринбург будет площадкой форума «Большой Урал» одна из тем круглого стола будет посвящена презентациям 11 городов чемпионата мира по футболу, картам, путеводителям и туристским маршрутам по этим городам. Площадкой проведения форума выбран Екатеринбург, так как Екатеринбург лучше всех из городов готов к проведению чемпионата с точки зрения логистики и коллективных средств размещения.