Каково жить без мяса?

Многие веганы не едят мясо животных, рыбу, яйца и молочные продукты из этических соображений, кто-то - по другим причинам. Но чаще всего веганство - это целая жизненная философия. Фото: Юлия Кундера

Опубликовано в №204 от 01.11.2016

Сегодня, 1 ноября, во всём мире отмечают День вегана*. Отказ от мяса или вовсе от всей пищи животного происхождения в последние годы становится всё популярнее. В меню ресторанов включают отдельные страницы с исключительно растительной пищей, а шутки про людей, питающихся травой, заполонили весь Интернет. Между тем учёные до сих пор спорят о том, полезен ли такой тип питания. Мы решили узнать, как живётся тем, кто испытал веганство на себе.

*Веганы — люди, которые не едят никакую пищу животного происхождения, включая молочные продукты, мёд, яйца. Вегетарианцы — люди, не употребляющие мясо любых животных.

Елизавета ИВАНОВА, преподаватель английского языка:

— Я вегетарианка с рождения. Мои родители не ели мясо, и меня тоже им не кормили. Врачи всегда говорят, что я абсолютно здорова. Самая серьёзная моя болезнь — это ангина в детстве, да и она прошла довольно быстро. В больницах я никогда не лежала. Родители старались не акцентировать вниманием на моём вегетарианстве, чтобы сберечь нервы окружающих и не слушать сетования от них. Теперь также поступаю и я со своим ребёнком. Два года назад у меня родился сын и произошло некое переосмысление всего… Я поняла, что изначально молоко любой матери, будь то корова, или человек, предназначено лишь для её собственного ребёнка. После этого я постепенно отказалась от молочки и яиц.

Мой сынок сейчас на грудном вскармливании и употребляет растительную пищу. Мой муж абсолютно всеяден, поэтому мы сразу решили, что предоставим ребёнку выбор, есть мясо или нет. Насильно мы его ничем не кормим, но и ничего не запрещаем. Мясо он не воспринимает вообще, нюхает и не притрагивается. Зато с удовольствием лопает многими нелюбимые брокколи и цветную капусту, очень любит нут.

Когда я перешла на веганство, в первую очередь заметила улучшение кожи лица и лёгкость в теле. Переваривать лишь растительную пищу моему организму намного легче, при этом энергии не убавляется. Важно употреблять в пищу растительные продукты с высоким содержанием полезных витаминов и микроэлементов, на одной картошке и макаронах далеко не уедешь! Излюбленные вопросы для веганов — а как же кальций, например? А вы почитайте про кунжут, в котором содержится намного больше кальция, чем в молоке. А незаменимые аминокислоты?! Без них я, выходит, живу всю жизнь! Такие ли они незаменимые?

Елизавета Иванова не ест мясо с рождения, при этом она ведёт активный образ жизни, воспитывает сына и не жалуется на проблемы со здоровьем. Фото: Евгения Улаз

Маргарита ЧИСТОВА, руководитель отдела продаж:

— В 22 года я перестала есть мясо — просто мне его не хотелось. Потом стала заниматься йогой, познакомилась с другими вегетарианцами, начала читать об этом. Так продолжалось два года, но в какой-то момент мне снова захотелось животной пищи. Я стараюсь чувствовать свой организм, ни в чём ему не отказывать, поэтому потихоньку опять начала есть мясо. Пока я была вегетарианкой, почти не работала, вела спокойный образ жизни, наверное, поэтому мяса и не хотелось. Потом устроилась на новую работу, заняла руководящую должность, которая требует много энергии.

Когда я перестала есть мясо — перестала болеть зимой, но были проблемы с пищеварением. Когда начала его есть снова — эти проблемы пропали. Но здоровье хуже не стало, да и тело осталось гибким. О таком опыте не жалею. Если относиться к вегетарианству неразумно, можно себе навредить, но когда ты слушаешь свой организм и даёшь ему то, что он хочет, — это идёт только на пользу.

Елена ВОЛГИНА, журналист:

— Вегетарианкой я стала восемь лет назад, можно сказать, случайно. В студенческие годы экспериментировала, пробовала держать Великий пост. После второго раза поняла, что без мяса мне лучше. Причём один год я не ела животной пищи совсем, включая молоко и мёд. Ничего религиозного или идеологического, просто эксперименты над собственным телом. Опыты с едой помогли мне шире взглянуть на многие вещи, это вроде как нетрадиционная пищевая ориентация. Я, например, научилась терпимее относиться к странностям и особенностям других людей. Отказ от мяса никак на здоровье не сказался. Я не стала худее или полнее, активнее или, наоборот, вялой. Без мяса я жила всю беременность. Родственники и муж, конечно, переживали, но всё прошло отлично. Конечно, пришлось принимать дополнительно железо, активнее налегать на гречку и яблоки. На пятом месяце беременности мне захотелось рыбы, и чтобы всем было спокойнее, я начала её есть. Это такой компромисс. Вегетарианство, я уверена, учит и этому.

Елена Волгина - вегетарианка с 8-летним стажем. Такой тип питания научил её терпимее относиться к особенностям других людей. Недавно она начала есть рыбу - пошла на компромисс с родными. Фото: vk.com