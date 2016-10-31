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Верховный суд разрешил требовать компенсацию за незаконные штрафы

31 октября 2016, 17:29 / Общество
  • Опубликовано в №204 от 01.11.2016 

Теперь за незаконное постановление о штрафе за нарушение правил дорожного движения водитель вправе требовать компенсацию морального ущерба с властей, сообщает «Российская газета».

До сих пор водитель, доказавший, что не нарушал ПДД, а его оштрафовали, получал только моральное удовлетворение. Да, ему уже не грозила повышенная ответственность за повторное нарушение и возвращались права. Но он же был наказан за то, чего не совершал. А вот привлечь к ответственности того, кто незаконно назначил штраф, и потребовать компенсировать моральный ущерб из бюджета было крайне сложно, теперь будет проще.

Процесс инициировал водитель из Липецкой области, которого автоинспектор оштрафовал на 500 рублей якобы за обгон автомобиля в зоне действия запрещающего это знака. Но понятие «обгон» прописано в правилах: обогнать кого-то можно, только выехав на встречную полосу. Все остальное — «опережение», за которое никакой ответственности нет. Тем более что в данном случае выезд на встречную полосу был перегорожен бетонными блоками.

Районный суд отменил решение инспектора и прекратил административное дело, а вот иск о материальной компенсации морального вреда отклонил — не посадили же, что компенсировать-то? Городской суд поддержал решение районного. А вот Верховный суд решил иначе и напомнил о статье 53-й Конституции РФ, которая закрепляет право каждого на возмещение государством вреда, причинённого незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц и отправил дело на новое апелляционное рассмотрение. Так что инспекторам придётся быть более внимательными, чтобы не обременять бюджет такими выплатами.

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