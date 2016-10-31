Юнкоры со всей России приехали в Екатеринбург

Корреспонденты интернет-телевидения «АйсбергТВ» победили в специальной номинации «Мне не всё равно».Фото: vk. com

Опубликовано в №204 от 01.11.2016

В выходные в столице Урала состоялся фестиваль молодёжной журналистики «Time code». В Ельцин-Центре встретились школьники и студенты, чьи творческие работы были признаны лучшими среди 850 заявок, присланных на конкурс. В этом году фестиваль вышел на международный уровень, участие в нём принимали молодые журналисты из 115 городов России, Белоруссии, Казахстана и Украины.

Жюри, состоящее из ведущих журналистов, фотокорреспондентов, руководителей СМИ и преподавателей факультетов журналистики, выбрало победителей в четырёх направлениях: «Печатные СМИ», «Фото», «Телевидение», «Интернет-СМИ».

— С каждым годом увеличивается количество участников и качество их работ, — рассказала «ОГ» председатель оргкомитета фестиваля Ирина Росинская. — Екатеринбург и Свердловская область традиционно сильны в фотографии, практически все призовые места в этом направлении заняли местные ребята. А вот награды по другим направлениям уехали в другие города. Например, много призов увезли молодые журналисты из Санкт-Петербурга.

С мастер-классами для молодых «акул пера» выступили профессионалы из Екатеринбурга и Москвы. Наибольший ажиотаж вызвали выступления столичных гостей: заместителя главного редактора сайта международного проекта «Snob» Егора Мостовщикова, главного редактора научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера» Григория Тарасевича, главного редактора портала Sports.ru Юрия Дудя и других. Главным оратором фестиваля стал известный российский журналист и историк Николай Сванидзе. Он прочитал лекцию о свободе журналистики и ответил на вопросы аудитории. Всего лекции и мастер-классы за два дня посетили более тысячи человек.

В планах у организаторов — расширять географию участников фестиваля и приглашать для общения с ними ещё более интересных спикеров. Напомним, в прошлые годы с мастер-классами и лекциями для школьников и студентов в Екатеринбург приезжали главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, теле- и радиоведущий, актёр и режиссёр Александр Гордон, телеведущая Марианна Максимовскаяи экс-главный редактор портала ADME.RU Ксения Лукичёва (интервью с ней можно почитать в номере «ОГ» от 27.10.2015).