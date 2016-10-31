Опасен не ислам, а фанатизм

Граждане Германии на демонстрациях протестуют против исламизации страны, выдвигая требования изменить миграционную политику. Фото: specnaz.ru

Опубликовано в №204 от 01.11.2016

Профессор восточно-европейской истории Венского университета Керстин Йобст считает, что для ассимиляции новоприбывших в Европу мигрантов из Сирии и Пакистана должно родиться и вырасти новое поколение. Учёный вместе с коллегами из Уральского федерального университета готовит конференцию о современном религиозном фанатизме.

– Чем религиозный фанатизм опасен для общества?

– Фанатизм – термин не объективный, это лишь субъективное понятие, которое часто используется для того, чтобы обвинить кого-то. Фанатиком человека делает обвинение. История полна примеров, когда считавшиеся фанатиками люди таковыми не являлись. Обвинение в фанатизме было просто-напросто конфликтом конфессий. Однако если говорить о современном мире, то крайние проявления ислама вполне можно считать фанатичными, а адептов этих форм – фанатиками.

– Кто они, по-вашему?

– В Европе есть и радикальные консервативные католики, и протестанты – они категорически возражают против ценностей секулярного мира, в частности, против абортов. В Германии радикальных фанатиков не так много. Однако радикалы, выступающие категорически против исламизации страны, есть, как и фанатично настроенные против этой религии атеисты.

– Однако мы больше знаем о фанатиках-исламистах…

– Религиозных фанатиков ислама в Европе крайне, крайне мало: единицы. Но эти единицы очень заметны благодаря их террористическим акциям. Надо знать, что в их странах бедствий от их террора несопоставимо больше. Рядовые люди, исповедующие не фанатичный ислам, так же страдают от них – просто об этом редко говорят в СМИ.

– Протест против исламизации Европы выливается в митинги и шествия?

– Реакция населения, которая выражается в национальном движении – это реакция не столько на исламский фанатизм, сколько против политических элит и против их политических решений.

– Нет ли в Германии конфликтов между атеистами и представителями религиозных конфессий?

– Атеисты не создают проблем для европейского общества. Вот мои бабушка и дедушка происходили из католической и протестантской семей, и в 30-е годы прошлого века им нелегко было образовать семью, поскольку их родители были против этого. Их дети уже выросли атеистами, и это значительно упростило жизнь.

– Как развиваются отношения между представителями разных конфессий, давно живущих в европейских государствах?

– За последние десятилетия отношения между католиками, протестантами и мусульманами на личном уровне стали значительно лучше, чем были прежде. Со временем грани, разногласия между представителями конфессий стираются. То поколение семей, исповедующих ислам, которое родилось и выросло в Европе, хорошо знает государственные языки стран, в которых живёт. Они знакомы с культурными и национальными традициями, остались лишь некоторые социальные группы, выступающие против любых чужаков, – на этом всё.

– Почему же так тяжело происходит ассимиляция новой волны мигрантов из Сирии и Пакистана?

– Сегодня в Германии ислам исповедуют турки – они уже ассимилировались и, казалось бы, должны бы помочь в ассимиляции новой волны мусульман. Однако их ислам отличается от того, что исповедуют в Сирии и Пакистане, поэтому повлиять на новых мигрантов они неспособны. И потом, надо признать, что сама процедура, когда один этнос лишается своих черт и заменяет их на черты другой нации, довольно продолжительна – история показывает, что для этого требуется не одно десятилетие. Можно надеяться на ассимиляцию новой волны мигрантов из мусульманских стран лишь спустя 20–30–40 лет.