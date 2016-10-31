Автор


Опасен не ислам, а фанатизм

31 октября 2016, 17:38 / Общество
Граждане Германии на демонстрациях протестуют против исламизации страны, выдвигая требования изменить миграционную политику. Фото: specnaz.ru

Граждане Германии на демонстрациях протестуют против исламизации страны, выдвигая требования изменить миграционную политику. Фото: specnaz.ru

  • Опубликовано в №204 от 01.11.2016 

Профессор восточно-европейской истории Венского университета Керстин Йобст считает, что для ассимиляции новоприбывших в Европу мигрантов из Сирии и Пакистана должно родиться и вырасти новое поколение. Учёный вместе с коллегами из Уральского федерального университета готовит конференцию о современном религиозном фанатизме.

– Чем религиозный фанатизм опасен для общества?

– Фанатизм – термин не объективный, это лишь субъективное понятие, которое часто используется для того, чтобы обвинить кого-то. Фанатиком человека делает обвинение. История полна примеров, когда считавшиеся фанатиками люди таковыми не являлись. Обвинение в фанатизме было просто-напросто конфликтом конфессий. Однако если говорить о современном мире, то крайние проявления ислама вполне можно считать фанатичными, а адептов этих форм – фанатиками.

– Кто они, по-вашему?

– В Европе есть и радикальные консервативные католики, и протестанты – они категорически возражают против ценностей секулярного мира, в частности, против абортов. В Германии радикальных фанатиков не так много. Однако радикалы, выступающие категорически против исламизации страны, есть, как и фанатично настроенные против этой религии атеисты.

– Однако мы больше знаем о фанатиках-исламистах…

– Религиозных фанатиков ислама в Европе крайне, крайне мало: единицы. Но эти единицы очень заметны благодаря их террористическим акциям. Надо знать, что в их странах бедствий от их террора несопоставимо больше. Рядовые люди, исповедующие не фанатичный ислам, так же страдают от них – просто об этом редко говорят в СМИ.

– Протест против исламизации Европы выливается в митинги и шествия?

– Реакция населения, которая выражается в национальном движении – это реакция не столько на исламский фанатизм, сколько против политических элит и против их политических решений.

– Нет ли в Германии конфликтов между атеистами и представителями религиозных конфессий?

– Атеисты не создают проблем для европейского общества. Вот мои бабушка и дедушка происходили из католической и протестантской семей, и в 30-е годы прошлого века им нелегко было образовать семью, поскольку их родители были против этого. Их дети уже выросли атеистами, и это значительно упростило жизнь.

– Как развиваются отношения между представителями разных конфессий, давно живущих в европейских государствах?

– За последние десятилетия отношения между католиками, протестантами и мусульманами на личном уровне стали значительно лучше, чем были прежде. Со временем грани, разногласия между представителями конфессий стираются. То поколение семей, исповедующих ислам, которое родилось и выросло в Европе, хорошо знает государственные языки стран, в которых живёт. Они знакомы с культурными и национальными традициями, остались лишь некоторые социальные группы, выступающие против любых чужаков, – на этом всё.

– Почему же так тяжело происходит ассимиляция новой волны мигрантов из Сирии и Пакистана?

– Сегодня в Германии ислам исповедуют турки – они уже ассимилировались и, казалось бы, должны бы помочь в ассимиляции новой волны мусульман. Однако их ислам отличается от того, что исповедуют в Сирии и Пакистане, поэтому повлиять на новых мигрантов они неспособны. И потом, надо признать, что сама процедура, когда один этнос лишается своих черт и заменяет их на черты другой нации, довольно продолжительна – история показывает, что для этого требуется не одно десятилетие. Можно надеяться на ассимиляцию новой волны мигрантов из мусульманских стран лишь спустя 20–30–40 лет.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

32 минуты назад

Визитной карточкой свердловских школьников станет отряд барабанщиков
29–30 октября состоялся первый слёт Свердловского областного отделения Российского движения школьников (РДШ), на котором школьники — представители пилотных площадок смогли познакомиться друг с другом и обозначить основные направления для развития движения в области.

32 минуты назад

Уральский физик удостоен премии правительства России
Главный научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН, доктор технических наук Михаил Яландин удостоен премии правительства РФ за достижения в сфере науки и техники. Премии размером в два миллиона рублей каждая получили 74 соискателя из 13 регионов.

час назад

Музей-урок
Уже 25 лет «Шурави» учит не повторять былых ошибок

час назад

Опасен не ислам, а фанатизм
Профессор восточно-европейской истории Венского университета Керстин Йобст считает, что для ассимиляции новоприбывших в Европу мигрантов из Сирии и Пакистана должно родиться и вырасти новое поколение

2 часа назад

Юнкоры со всей России приехали в Екатеринбург
В выходные в столице Урала состоялся фестиваль молодёжной журналистики «Time code»

2 часа назад

Верховный суд разрешил требовать компенсацию за незаконные штрафы
Теперь за незаконное постановление о штрафе за нарушение правил дорожного движения водитель вправе требовать компенсацию морального ущерба с властей, сообщает «Российская газета»

2 часа назад

Каково жить без мяса?
Сегодня, 1 ноября, во всём мире отмечают День вегана*

4 часа назад

Ликвидация аварии на водоводе в центре Екатеринбурга
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Московской, 1 прорвало трубу. Специалисты Водоканала ограничили движение транспорта и приступили к ликвидации аварии. Наш фоторепортаж с места событий.

28 октября 2016

Эльмира Туканова: «Мы ушли от стереотипа, что в регионе нет ничего, кроме Ганиной Ямы»
В этом году исполнилось пять лет Центру развития туризма Свердловской области, четыре из которых его директором является Эльмира Туканова

28 октября 2016

Павел Крашенинников: «Жене читал книгу вслух»
Вчера в Уральском государственном юридическом университете глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников презентовал свою книгу

Последние новости
Что было раньше