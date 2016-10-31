Визитной карточкой свердловских школьников станет отряд барабанщиков

Участники слёта впервые надели футболки и платки с официальной символикой РДШ — тремя кругами в цвет российского флага, в центре которых книга. Фото: Лариса Диденко

Опубликовано в №204 от 01.11.2016

29–30 октября состоялся первый слёт Свердловского областного отделения Российского движения школьников (РДШ), на котором школьники — представители пилотных площадок смогли познакомиться друг с другом и обозначить основные направления для развития движения в области.

Даты проведения первого слёта выбраны не случайно: год назад — 29 октября 2015 года (в День комсомола) Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Российского движения школьников. За год во всех регионах были образованы отделения и выбраны пилотные площадки — школы, на которых будет базироваться РДШ.

На первый слёт областного отделения РДШ из Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Ирбита, Новоуральска, Ревды, Нижнего Тагила, Лесного, Серова, Красноуфимска и Первоуральска приехало более 40 ребят — по 2–3 человека от пилотной площадки. Все они — активисты в школах, ведущие волонтёрскую, научную, творческую деятельность, либо представители советов старшеклассников.

Помимо торжественной части празднования дня рождения РДШ в физкультурно-оздоровительном комплексе «Гагаринский» под Первоуральском, где прошло мероприятие, ребятам была предложена и деловая программа. Руководители различных общественных организаций (молодёжной биржи труда в Екатеринбурге, областного Союза юнкоров, Свердловского отделения Национальной родительской ассоциации и других) провели мастер-классы по четырём направлениям: «Гражданская активность», «Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление» и «Информационно-медийное».

— В первый день прошли пять тренингов и мастер-классов, мы научились организовывать волонтёрскую деятельность, узнали, как младшему поколению рассказать о военно-патриотическом воспитании, почему важно рассказывать другим о своих проектах и как это сделать через школьные СМИ, — поделился впечатлениями Антон Мецкер, ученик школы №61 Нижнего Тагила. — Вообще за этот год уже чувствуется, что движение сформировалось, стало больше различных форумов, мероприятий. Даже у нас в городе постоянно проводятся полезные для школьников мастер-классы, встречи с интересными людьми.

Заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлёва, которая также приехала на слёт, отметила, что РДШ даёт ребятам возможность проявить себя в самых разных направлениях не только на городском уровне, но и на областном и даже на федеральном. Кроме того, она рассказала, что уже сейчас в разработке находится проект единой федеральной социальной сети РДШ. С её помощью ребята смогут общаться, делиться своим опытом и изучать проекты других, там же будут анонсироваться акции, проводимые РДШ. Это поможет объединить школьников.

На слёте были определены дальнейшие планы Свердловского отделения РДШ, одно из решений стало совсем неожиданным — в области будут созданы отряды барабанщиков.

— Это не только для того, чтобы ярко, красиво, интересно сопровождать массовые мероприятия, это чистый патриотизм, возрождение традиций участия в общественно-гражданских церемониях, что тоже сплачивает людей. Думаю, что это может стать визитной карточкой нашего отделения РДШ, — сказала Марина Черкасова, председатель Свердловского областного отделения РДШ.