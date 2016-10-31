Уральский физик удостоен премии правительства России

Фото: uran.ru

Опубликовано в №204 от 01.11.2016

Главный научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН, доктор технических наук Михаил Яландин удостоен премии правительства РФ за достижения в сфере науки и техники. Премии размером в два миллиона рублей каждая получили 74 соискателя из 13 регионов.

«Присудить премии правительства Российской Федерации 2016 года в области науки и техники и присвоить звание «Лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники»... Яландину Михаилу Ивановичу за фундаментальные исследования нелокальных процессов в электрических разрядах в плотных газах и создание устройств высоковольтной техники для импульсной энергетики», — сообщается в распоряжении главы правительства Дмитрия Медведева.

— Михаил Иванович со своим коллективом провёл фундаментальные исследования поведения электроразрядов в плотных газах, то есть в обычном воздухе с обычным давлением, — объясняет директор Института электрофизики Станислав Чайковский. — Процессы разряда, а молния, к примеру, это тоже электроразряд, сопровождаются интересным явлением, которое мы называем «убегание электронов». И хотя это фундаментальное исследование, оно проводилось в основном в лабораториях. На обычный в таких случаях вопрос — какая от него практическая польза — могу сказать, что наверняка изученные новые эффекты, которые проявляются при импульсах через короткие интервалы времени, смогут пригодиться во многих разработках. Пока очевидно, что благодаря им вскоре в энергетике смогут появиться коммутирующие приборы с уникальными характеристиками. Могу добавить, что у Михаила Ивановича ещё одно приятное известие — он был членом-корреспондентом РАН, а теперь избран в академики, ещё трое учёных нашего института стали членами-корреспондентами РАН.