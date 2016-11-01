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Свердловские кадеты прошли по снегу 22 километра

1 ноября 2016, 17:54 / Общество
Кадетская морская школа в Сысерти действует с 1999 года. Фото: gaaoso.ru

Кадетская морская школа в Сысерти действует с 1999 года. Фото: gaaoso.ru

  • Опубликовано в №202 от 02.11.2016

На соревнования по военной подготовке собрались девять кадетских команд подростков из школ Среднего Урала, Пермского края и Курганской области. Вчера ребята с тяжёлой экипировкой и автоматами прошли 22 километра по пересечённой местности, включая горы, переправу через реку и «минное поле». На это командам понадобилось в среднем по 4,5 часа.

— На слёт зарегистрировались 11 команд, а прибыли девять, — рассказал «ОГ» Валерий Данченко, директор Свердловского кадетского корпуса, что в Сысерти. — Из-за обильных снегопадов не приехали кадеты из Камышлова и Красноуфимска, обстановка на трассах непростая, а безопасность детей — главное. Они смогут принять участие в соревнованиях в следующий раз. В этом году мы проводим их впервые, но планируем сделать традицией.

Нельзя сказать, чтобы у кадетов Среднего Урала было мало сборов или соревнований. Каждый год для них проводят кадетские балы и слёты, где подростки показывают свои умения и навыки в спорте, военной подготовке, знании истории России и даже в хореографии. Этому ребят учат в своих школах и клубах во время учебного года как полезное дополнение к обязательной образовательной программе.

— Поначалу, в пятом-шестом классах, мальчишки отказываются от занятий хореографией: мол, танцы — не мужское дело, — рассказывает заместитель директора по развитию кадетского образования Верхнепышминского техникума «Юность» Валентина Чезганова. — Но когда становятся постарше, начинают понимать, насколько это важно. К тому же наши классы в интернате — только мужские, а на уроки хореографии мы приглашаем девочек, и эти занятия у многих даже становятся любимыми.

Кадеты «Юности» в эти дни тоже демонстрируют свои знания военного дела на слёте в Сысерти. А вот кадетские классы из Новоуральска на него не поехали — городская школа №48 сама проводит слёты для всего Горнозаводского управленческого округа.

— У наших кадетов отличная спортивная база, — поделился с «ОГ» директор школы №48 Новоуральска Михаил Загоскин. — Ребята находятся в школе до 18:00 — успевают позаниматься и в бассейне, и единоборствами, и другим спортом. У нас несколько хорошо оснащённых спортивных залов, квалифицированные учителя физкультуры. Кадеты школы традиционно занимают первые места на военных играх и на спартакиадах.

В этой школе — по одному кадетскому классу в параллели начиная с пятого. Попасть в них непросто: конкурс для зачисления в кадетские классы этим летом был 3,2 человека на место — как в институт. Это ещё немного. Когда идёт зачисление в областные кадетские школы-интернаты (два самостоятельных образовательных учреждения и ещё пять при колледжах), то конкурс в среднем четыре человека на место. И с каждым годом количество родителей, желающих отдать сыновей в кадеты, становится больше.

— Да, у нас строгая дисциплина, высокие требования, но парни заняты делом — у них плотное расписание с большой физической нагрузкой, домой они уезжают только на выходные, — говорит Валентина Чезганова. — Кроме того, в интернате дети находятся на полном государственном обеспечении: у них бесплатное полноценное питание, обмундирование, проживание и всё дополнительное образование. Когда после 9-го класса набираем по конкурсу ребят со стороны, на линейке сразу видно, где кадеты, а где новенькие. «Наши» даже выглядят здоровее — у них и рост, и вес, и осанка, и мускулы. Так сказывается хорошее физическое развитие и правильный режим дня.

Достойную военно-спортивную подготовку свердловские кадеты показывают и на соревнованиях федерального уровня. Ребята из Верхнепышминской «Юности» в прошлом году завоевали медали в Москве, из Сысерти — прошлым летом первое место в Волгограде.

— 22 километра с полной экипировкой в снежном ноябре без основательной подготовки не пройти, — считает Валерий Данченко. — Кадетские команды области в первый день соревнований отлично с этим заданием справились. Недаром 15 процентов выпускников корпуса, которым я руковожу, ежегодно поступают в военные вузы России. А те, кто не поступает, успешно служат в армии. Для них армейский год — как 12-й год привычного школьного образования.

Справка "ОГ"

В Свердловской области действуют 46 кадетских классов, 12 клубов и семь кадетских корпусов. В кадеты в Свердловской области принимают с пятого класса, хотя есть и исключение: в Екатеринбургском корпусе, что работает в Кировском районе, кадетские классы есть уже в начальной школе. Есть классы и корпусы, куда принимают только мальчиков, а есть и смешанные коллективы.

Кадеты в школах-интернатах (корпусах) находятся на полном государственном обеспечении, домой из интернатов уезжают лишь на выходные и каникулы — это учреждения, подведомственные министерству образования региона. Кадетские классы занимаются в школах, как правило, до 18:00.

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