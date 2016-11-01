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Юлия
Вишнякова

На Урале открывается центр проверки продуктов на ГМО

1 ноября 2016, 17:58 / Общество
Надпись «Без генно- модифицированных организмов» не означает, что в продуктах таковых нет. Фото: Алексей Кунилов

Надпись «Без генно- модифицированных организмов» не означает, что в продуктах таковых нет. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №205 от 02.11.2016 под заголовком «Продукты из пробирки»

Изменённые методами генной инженерии живые организмы, иначе ГМО, и по сей день не имеют какой-то однозначной оценки. И пока учёные пытаются выяснить, хорошо это или плохо, в Свердловском референтном центре Россельхознадзора идут по пути экспертиз и консультаций. Здесь уверены: человек имеет право знать, содержится ли ГМО в конкретном продукте питания, и тогда уже самостоятельно решить, использовать его или нет. Именно с этой целью была создана лаборатория ПЦР-диагностики, пролицензированная месяц назад. А в скором будущем на базе референтного центра заработает Центр ГМО. О текущей работе и планах на будущее мы поговорили с директором референтного центра Станиславом КУРЛОВИЧЕМ.

— Пока одни ГМО ругают, другие утверждают, что это прогресс…

— Генно-модифицированные объекты — это ДНК-видоспецифическое вмешательство в отношении конкретного набора генома, который изменяет свойства продукции растительного или животного происхождения. Мы должны понимать, что генная инженерия — это один из способов прокормить человечество. Учёные уже научились создавать растения, которые устойчивы к заболеваниям, вредителям, неприхотливы к климатическим условиям (выращивание, к примеру, арбузов в Канаде или пшеницы в условиях северо-восточного Урала). Тот же картофель становится устойчивым к колорадскому жуку, пшеница — к засухе. Буквально на днях по центральным каналам прошёл сюжет о хлопке, который научились выращивать в Волгоградской области. Получается, это самый северный хлопок в мире.

Я всегда привожу такой пример. Работы Мичурина, на которые уходили годы и десятилетия, — та же генная модификация, только в рамках естественного эксперимента, занимающего огромное количество времени, с большим количеством проб и ошибок. Генная инженерия добивается качественных и, самое главное, в разы более быстрых результатов. В некоторых случаях достаточно одного рабочего дня.

— В чём же тогда опасность ГМО?

— Уже доказано, что люди, питающиеся продукцией, содержащей ГМО-объекты, быстрее полнеют, есть факты наличия гормональных изменений, влияния на ход процесса беременности, иммунитет, нарушение дисбиоза слизистых, особенно кишечного тракта, чувствительности организма к антибиотикам и так далее. Многочисленные опыты на животных подтверждают, что ГМО может неблагоприятно отразиться на будущем потомстве. Поэтому точно сказать, как ГМО скажется на человеке, мы сможем лишь через поколение, а это 50 лет. На данный момент статистическая база данных не позволяет нам с полной уверенностью и однозначностью ответить на вопрос об отдалённых последствиях воздействия ГМО на организм человека.

Но здравый смысл подсказывает, что остановить процесс распространения продукции с ГМО уже невозможно, это как пытаться бороться с развитием науки. Но если люди будут знать, что этот продукт с ГМО, а этот — без ГМО, они будут делать сознательный выбор. Поэтому сегодня на продукции всё чаще можно увидеть штамп: «Не содержит ГМО». Я недавно приехал из Швейцарии, они на экологичности просто помешаны, там всё с этими штампиками. Думаю, туда долго не пустят ничего ГМО-содержащего.

Один из этапов обнаружения ГМО в продукции заключается в достраивании цепочки ДНК. Фото: Юлия Вишнякова

— А кто у нас такие штампики ставит?

— Штамп «Нет ГМО» ставит сам производитель. Но у любого человека или организации есть возможность проверить его. Наша лаборатория для этого и создана. Исследования проводятся методом ПЦР-диагностики ДНК. Свойства уникальности ДНК для каждого продукта, растения, инфекционного агента и так далее позволяют со стопроцентной долей уверенности говорить о результатах наших исследований. В ближайшем будущем этим займётся строящийся сейчас Центр ГМО. Всего таких центров будет четыре: один — в Москве, второй — в Казани, третий — в Оренбурге, а четвёртый — у нас.

— То есть пока у нас нет закона, который обязывал бы производителей, прежде чем поставить штамп «Без ГМО», проверить продукцию?

— Российским законодательством предусмотрена обязанность товаропроизводителей маркировать продукты питания, полученные с применением генетически модифицированных организмов, но не предусмотрена обязанность указывать на товаре информацию о коде, идентифицирующем генно-модифицированный организм в процессе его государственной регистрации. Маркировка является единственным источником информации о содержании ГМО в продуктах питания.

Да, пока никого из производителей законодательно не могут обязать проверять продукцию на ГМО. Но у Управления Россельхознадзора, помощником которого является референтный центр, есть надзорная и запретительная функции. Инспектора регулярно отбирают образцы продукции и приносят нам. Отмечу, что пробы эти анонимные. Получив результат, Россельхознадзор решает: бить тревогу или нет.

— А есть примеры выявления ГМО в продукции?

— Да, это были образцы сои. Соя у нас практически вся ГМО-содержащая. Также находили ГМО в кукурузе и зерне.

— Простой человек может принести, например, шоколадку и заказать исследование?

— Каждое исследование в среднем стоит 3,5 тысячи рублей, так что ради шоколадки не каждый на такое пойдёт. Но надо отметить, что сейчас к нам уже начали обращаться некоторые крупные торговые сети, которые подталкивает к этому не Россельхознадзор, а желание сохранить репутацию.

— Чем будет отличаться Центр ГМО от существующей лаборатории?

— Лаборатория — это условный прототип того, что будет там. Будет больший размер помещений, иное по производительности оборудование. Например, в Центре разместятся специальные холодильники, поддерживающие температуру до -40 градусов Цельсия, где будут храниться образцы ДНК-содержащего материала. Из центрального аппарата уже было поручение о создании на базе некоторых центров так называемой библиотеки образцов. В перспективе это будет работать так: приходит на границу продукция растительного происхождения, передаётся на экспертизу нам, мы смотрим цепочку ДНК и проверяем, есть ли такая в базе. Если нет — мы сигнализируем, что появилось что-то новое. Затем исследуем, опасно ли это. То есть сейчас мы будем идти к защите на границе буквально на уровне ДНК. На следующий год запланировано государственное задание по исследованию ГМО-содержащих материалов в комбикормах, это порядка 2,5 тысячи исследований.

— Когда запланировано открытие Центра?

— Должен открыться до конца года, всё подготовлено, оборудование закуплено. Сейчас подводим воду. Необходимо провести дополнительное резервное электроснабжение.

В цифрах

  • Площадь реконструкции составляет 1766,2 квадратного метра.
  • В строительство центра уже вложено около 27 миллионов рублей из федерального бюджета.
  • На следующий год запланирована закупка оборудования ещё на 30 миллионов рублей.

Законодательство о ГМО

В сентябре 2013 года в России приняли постановление, которое разрешало аграриям с июня 2014 года засевать поля «подправленными» семенами. Однако в феврале 2014 года в Госдуму РФ был внесён законопроект о запрете ГМО. Через несколько месяцев правительство РФ отложило принятие вопроса до 1 июля 2017 года. В апреле 2015 года Госдума в первом чтении всё-таки приняла законопроект. А 4 июля 2016 Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на выращивание и разведение в России генно-инженерно-модифицированных растений и животных, за исключением проведения научных работ; документ устанавливает штрафы до 500 тысяч рублей за нарушение законодательства о ГМО.

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