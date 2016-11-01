Главный строитель Верхотурья собирает автораритеты

Эта «Волга» ГАЗ-21 была найдена в плачевном состоянии на садовом участке под Екатеринбургом. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №205 от 02.11.2016

Есть люди, для которых и одна работа в тягость, а верхотурец Михаил Марков находит время и душевные силы для множества занятий. Он руководит строительной фирмой, является депутатом местной думы, участвует в инициативах казачества и собирает ретроавтомобили.

Михаил Марков — строитель с солидным стажем. После пожара 1994 года, опустошившего Привокзальный посёлок Верхотурья, он возглавил муниципальное предприятие «Стройреставрация». Спустя десять лет Михаил Юрьевич открыл собственную фирму — «Стройтранс», выполняющую как строительные, так и реставрационные работы. Список исторических объектов, возрождённых

командой Маркова, вызывает уважение: стены и башни Верхотурского кремля, Государевы амбары, Никольская часовня мужского монастыря.

— Основной принцип моей работы — привлекать в профессию местных жителей. Обучаем строительному делу молодых ребят, делаем всё, чтобы они не уезжали в поисках лучшей жизни из Верхотурья и приносили в дом копеечку, — поясняет «ОГ» Михаил Марков.

Какой сплочённый коллектив у Михаила Юрьевича, верхотурцы видят не только на стройплощадках. Каждый год в День Победы в городе проходит парад. Возглавляют колонну легковушки, грузовики и мотоциклы советской поры. В качестве красноармейцев выступают сотрудники «Стройтранса», а технику предоставляет генеральный директор.

Коллекция Маркова началась ещё 15 лет назад с внедорожника времён войны ГАЗ-67, прозванного бойцами Красной Армии «козликом». Потом были и другие жемчужины советского автопрома, в том числе «Волга» ГАЗ-21», , найденная в плачевном состоянии на садовом участке под Екатеринбургом. Сегодня в коллекции Михаила 15 раритетных автомобилей и два десятка мотоциклов.

Чтобы вернуть машину к жизни, нужно потратить и время, и солидные средства.

— Сейчас есть Интернет, можно получить всю информацию о модели, сделать заказ на запчасти, — рассказывает Михаил Марков, — а раньше колесил по всей области, чтобы найти оригинальную деталь. Работу, требующую специальной квалификации, поручаю автотехникам, но и сам с удовольствием кручу гайки.

Хобби Маркова, прямо скажем, не дешёвое, на восстановление одной машины иногда требуются солидные деньги, но коллекционер утверждает, что результат того стоит. С ним согласны и земляки, для которых каждый выезд ретротехники на улицы города превращается в праздник.