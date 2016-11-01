Сколько платят лучшим рабочим?

Станок с ЧПУ заменяет десяток специалистов высочайшей квалификации, работающих по старинке. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №205 от 02.11.2016

Вчера III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech, который проходит в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», открылся пленарным заседанием «Кадровая индустриализация: даёшь промышленный рост». В качестве экспертов выступили вице-премьер правительства России Ольга Голодец, замминистра образования РФ Людмила Огородникова, замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, сопредседатель «Деловой России» Сергей Недорослев.

Если сжать обсуждение до одной фразы, то она прозвучала от Василия Осьмакова: «Современная промышленность переходит от производства товара к производству сервисов». Будущее — не за флагманами индустрии, их единицы, а за мобильными, малочисленными, но высокотехнологичными производствами, которые работают в широкой кооперации с узкоспециализированными предприятиями малого бизнеса. Так, в соревновательной зоне есть площадка «Управление жизненными циклами». Команды получили задание: создать экзоскелет, который при весе не более 150 килограммов должен иметь грузоподъёмность в 150 килограммов и скорость не ниже 30 км/час. Команда разрабатывает назначение, дизайн, технологию, рабочие чертежи, считает экономику изделия, разрабатывает логистику размещения заказов на детали и маркетинговую стратегию. Заметим, группа не сама строит завод, а использует уже имеющиеся предприятия. Среди конкурсантов — студенты уральских вузов, ребята из Самары, Москвы, свои команды выставили концерны «Калашников» и «Ростехнологии». Как думаете, какие заработки будет иметь такая команда, если станет предприятием-разработчиком?

В целом чемпионат можно охарактеризовать как сочетание компетенций и навыков. Много знать, чтобы уметь. Много уметь, чтобы хорошо зарабатывать. Фрезерные работы на станках с ЧПУ оценивает ведущий инженер завода «Электродеталь» из Брянска Владимир Селезнёв, связанный с профессией с 1968 года.

— На наших предприятиях специалисты такого уровня получают в среднем от 40 тысяч рублей и выше, а наладчик таких станков — от 60 тысяч рублей и выше, — говорит он.

Мы спросили врио председателя правительства Свердловской области Алексея Орлова, сколько зарабатывают высококвалифицированные рабочие на Среднем Урале?

— По конкретным отраслям я вам не смогу сказать, но в среднем по Свердловской области примерно 40–45 тысяч рублей. Есть предприятия оборонных отраслей, где рабочие высокой квалификации зарабатывают гораздо выше среднего значения, — ответил он.

Его слова подтвердил эксперт в конкурсе «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ» Рустам Закиев, работник одного из предприятий в Ревде. Дмитрий Порфильев, его коллега из Иваново, также утверждает, что рабочий 5-го разряда на таком станке получает зарплату в размере 170–180 рублей за час. Добавим лишь, что такие станки заменяют собой десяток-другой специалистов высочайшей квалификации, но работающих по старинке.

Так налаживается «экономика 4.0». Как было сказано на пленарном заседании, роль промышленных гигантов как объекта, создающего массовое количество рабочих мест, сейчас исчезает. Но не нужно об этом жалеть. Вице-премьер правительства России Ольга Голодец, выступая на пленарном заседании, заявила, что в стране сделан качественный скачок в формировании профессиональных стандартов с целью удержания своих позиций в мировом промышленном производстве.

— У нас есть технологии, которых нет во всём мире — в фармацевтике, в космонавтике. Президент, правительство страны ставят сейчас задачу развить наши конкурентные преимущества. И только качественная профессиональная подготовка может обеспечить устойчивость в международной профессиональной конкуренции, — заявила Ольга Голодец. Кроме того, она объявила, что Международный чемпионат WorldSkills пройдёт в России в 2019 году.