В 2016 году в частных домах сгорели 113 уральцев

Опубликовано в №205 от 02.11.2016

Минувшие выходные были омрачены трагическим происшествием в Волчанске: на улице Шевченко при пожаре частного дома погибли трое детей в возрасте от 11 месяцев до 14 лет. Как показывает статистика, эта ситуация — не такая уж редкая. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, с начала этого года на Среднем Урале произошло 638 пожаров в частных домах. При этом погибли 113 человек, 11 из которых — дети.

По основной версии следственных органов, причиной возгорания дома в Волчанске стала неисправность либо неправильная эксплуатация печного отопления. Пожарные утверждают, что искры из печей — это одна из трёх самых распространённых причин пожаров в частных домах наряду с неисправностями электропроводки и электрооборудования. Опасность в том, что контролировать состояние печей могут только сами граждане. Сотрудники МЧС или правоохранительных органов не могут без разрешения хозяина зайти в его дом. Неприкосновенность жилища гарантируется статьёй 51 Конституции РФ.

— Мы регулярно проводим профилактические рейды по частным домам, раздаём обучающие листовки, проводим беседы с жителями. Войти без спроса к ним в дом мы не можем, но многие пускают нас — они понимают, что им самим будет лучше, если мы всё проверим. Однако есть и такие, кто пускать не хочет, — рассказала «ОГ» старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского и Нижнетуринского ГО ГУ МЧС России по Свердловской области Елена Аникина. — Летом мы просим показать бочку с водой около дома — это необходимая мера безопасности. Зимой рекомендуем покупать огнетушители и устанавливать пожарную сигнализацию. Но требовать этого мы не можем, только советовать.

Перед началом отопительного сезона всем владельцам частных домов рекомендуется прочистить дымоход и побелить печь (по копоти на побелке можно будет увидеть трещины в кладке печи, если они есть). Обязательно надо установить искрогаситель на трубе — он защищает крышу от случайных искр, а также металлический притопочный лист, оберегающий пол от выпадающих из печки угольков.