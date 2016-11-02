Автобус едет в ад

2 ноября 2016, 19:00 / Общество
Рисунок: Алексей Кивокурцев

Рисунок: Алексей Кивокурцев

  • Опубликовано в №206 от 03.11.2016 

Приглашаем вас в лучший квест-рум г. Скипидарска «СМЕРТЬ ВЫХОДНЫМ!»

ЗАТЕРЯННЫЕ НА СКЛАДЕ

Оказавшись с друзьями на складе алкоголя, вы должны разобраться в сложнейшем лабиринте из звенящих ящиков и коробок, подружиться с зелёными носорогами, саблезубыми страусами, светодиодными восьмиглазыми гоблинами, найти выход из помещения склада и надёжно его забаррикадировать, поскольку вы вовсе не стремитесь наружу, а наоборот, — хотите, чтобы враги оставили вас в покое и не выгнали…

ПОБЕГ

Вам необходимо уйти с работы пораньше, но строгий начальник даёт вам одно задание за другим, завистливый коллега следит за каждым вашим шагом, а злобный вахтёр не выпустит вас из офиса ни при каких обстоятельствах. У вас созрел план, но вас таких, собравшихся сбежать пораньше, четверо (за 2 000 руб.) или пятеро (за 2 400 руб.). Уйдёте ли вы с работы раньше официального конца рабочего времени — зависит от слаженных действий всей команды…

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ

Решив сбежать из исправительной колонии, вы с друзьями оказались в цистерне с жидким цементным раствором. Люк цистерны — на кодовом замке, замок находится снаружи, а код замка нацарапан на цистерне другого грузовика…

ФЛЕШМОБ-КВЕСТ

Участники оказываются в абсолютно пустой на первый взгляд комнате, абсолютно на первый взгляд голыми. Путём сотрудничества и взаимодействия участники должны определить, который час, потому что по условиям квеста ровно в 20:55 они должны все вместе подпрыгнуть и крикнуть: «Хоп-хэй!» В противном случае двери не откроются…

АВТОБУС В АД

Вы в тулупе и с рыболовным ящиком оказываетесь в душном салоне автобуса, где уже едет 150 человек. Ваша задача — добраться до остановки «Озеро Бухаш». Поскольку на дворе лето и 35 градусов тепла, сделать это надо как можно быстрее. Пока же «автобус» едет, вам необходимо отыскать молоток и разбить стекло, чтобы немного проветрить салон, а затем, используя коловорот, добраться до кабины водителя и выключить печку…

В ЛИФТЕ СО СКУНСОМ

Вы с большой компанией друзей и их друзей оказываетесь в грузовом лифте, который застрял где-то между 1-м и 8-м этажом. В течение часа (такова продолжительность увлекательного квеста) вы должны дождаться лифтёра и выяснить, кто же из вас скунс.

Рисунок: Алексей Кивокурцев

ОБЩАГА

Вы оказываетесь перед вахтой женского общежития. Если вы сумеете преодолеть вахтёра, перед вами предстанут пять этажей с абсолютно одинаковыми дверями, за которыми вас ждут абсолютно разные, но одинаково прекрасные девушки, каждая со своей историей…

ТАИНСТВЕННАЯ ТАЙНА

Участникам, которые не знают друг друга, нужно за неизвестное количество времени узнать таинственную тайну. Стоимость участия в квесте неизвестна. Точное место действия не разглашается. После квеста вы подписываете документ, в котором обязуетесь никому ничего не рассказывать…

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