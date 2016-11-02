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«Хирург» привёл «волков» на Урал

2 ноября 2016, 17:56 / Общество
Александр Залдостанов (третий слева) и Михаил Кайгородов (справа от него) познакомились два года назад. Автор фото неизвестен

Александр Залдостанов (третий слева) и Михаил Кайгородов (справа от него) познакомились два года назад. Автор фото неизвестен

  • Опубликовано в №206 от 03.11.2016

Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов — по прозвищу «Хирург» — открыл в Свердловской области филиал своей организации. Называться региональное отделение будет «Ирбитский край», в честь города, который именуют мотоциклетной столицей России. Правда, местное мотосообщество восприняло эту новость без восторга. Дело в том, что среди байкеров уже давно зреет недовольство вожаком «волков».

«Ирбитский край» возглавил Михаил Кайгородов — бывший президент благотворительного фонда «Уральский витязь». «ОГ» он рассказал, что познакомился с Залдостановым в московском байк-центре два года назад — накануне 70-й годовщины Победы.

— С «Хирургом» мы сошлись на идеологической почве. Я разделяю его взгляды, — говорит Кайгородов. — Мы, когда познакомились, тут же обсудили план мероприятий и четвёртого мая совместно организовали в Екатеринбурге мотопробег Знамени Победы.

Патриотические акции Залдостанова и его резкие высказывания на резонансные темы в мотосообществе расценивались как самопиар. Байкеры из свердловского клуба «Чёрные ножи» вспоминают, как «Хирург» рассказывал СМИ, что идея отправиться в мотопробег по Европе пришла к нему после общения с ветераном Великой Отечественной войны, бойцом мотоциклетной роты Уральского добровольческого танкового корпуса Надеждой Кирилловой, которая жила в Екатеринбурге. Как «ОГ» сообщил член клуба Дмитрий Кран, который лично знал Кириллову, никто не помнит, когда лидер «волков» успел с ней пообщаться.

— Отдельно к «волкам» у меня нет никаких вопросов. А вот к их лидеру… Он каждый свой шаг превращает в событие. Даже если вспомнить тот пробег по Европе. Он же мог просто проехать, возложить цветы к памятникам без этих многочисленных интервью, — считает Дмитрий. Также ему непонятно, зачем байкеру лезть в политику.

Другой участник «Чёрных ножей» Дэн «Гамаюн» вовсе отказался комментировать появление местной организации «НВ».

— Я не говорю о трёх вещах: об айфонах, о «Харлеях» и о «волках». Они как появились, так и исчезнут, — говорит Дэн.

Кайгородов отказался комментировать выпады в адрес «Хирурга», объяснив, что это не в его компетенции. По его словам, сейчас в свердловском клубе восемь человек. Они планируют проводить патриотические мероприятия.

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Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов — по прозвищу «Хирург» — открыл в Свердловской области филиал своей организации. Называться региональное отделение будет «Ирбитский край», в честь города, который именуют мотоциклетной столицей России. Правда, местное мотосообщество восприняло эту новость без восторга. Дело в том, что среди байкеров уже давно зреет недовольство вожаком «волков».

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