У «Особых людей» появился свой дом

Первым делом новые хозяева особняка займутся составлением и согласованием проектной документации по ремонту помещений. Фото: vsedomarossii.ru

Опубликовано в №206 от 03.11.2016

Ассоциация граждан и организаций для помощи людям с особенностями в развитии и ментальной инвалидностью «Особые люди» получила здание в центре Екатеринбурга. В двухэтажном особняке на углу улиц Малышева и Московская (Малышева, 6), построенном в начале 1900-х годов, раньше располагалась земская школа.

Правительство Свердловской области предоставило «Особым людям» дом площадью около 500 квадратных метров в безвозмездное пользование. По словам президента ассоциации Татьяны Флегановой, полуподвальный этаж здания требует масштабного ремонта. Даже летом там прохладно, поэтому необходимо наладить систему вентиляции и отопления. Внизу будет устроен спортивный зал для реабилитации людей с инвалидностью и особенностями развития. Второй этаж в приемлемом состоянии — ему будет достаточно лишь косметического ремонта. Там планируется разместить офисы общественных организаций, занимающихся социальной реабилитацией особых людей — с синдромом Дауна, аутизмом и ДЦП. Родители таких детей смогут получить здесь консультации по юридическим и бытовым вопросам.

— С одной стороны, очень здорово, что ассоциации выделили здание в центре города. Это большой шаг. Теперь представители некоммерческих организаций, входящих в ассоциацию, смогут встречаться не где-то в кафе или дома, а в своём социальном офисе. Очень важна транспортная доступность этого помещения, родители с детьми смогут легко до него добраться из любой точки города, — рассказала «ОГ» Татьяна Флеганова. — Однако, с другой стороны, занимать объект культурного наследия федерального значения — это большая ответственность. Даже косметический ремонт мы должны согласовывать, не говоря уж о более масштабном. В планах у нас — изменить вход, построить пандус для колясок и инвалидных кресел.

Конечно, на ремонт помещения уйдёт немало сил, времени и денег. Средства на это могут быть получены через благотворительные пожертвования, гранты, помощь правительства или поддержку спонсоров. Но уже через месяц «Особые люди» планируют въехать в свой новый дом и начать его обустройство.