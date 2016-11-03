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В Екатеринбурге открылась гимназия для детей высокообеспеченных горожан

3 ноября 2016, 00:00 / Общество
Открытка, выпущенная агентством А. Суворина между 1913 и 1917 годами. На крыше гимназии — крест: при учреждении действовала церковь

Открытка, выпущенная агентством А. Суворина между 1913 и 1917 годами. На крыше гимназии — крест: при учреждении действовала церковь

  • Опубликовано в №206 от 03.11.2016 

155 лет назад (в 1861 году) в Екатеринбурге торжественно открылась мужская гимназия (ныне — «разнополая» гимназия № 9).

Вот как рассказала об этом событии газета «Пермские ведомости» от 25 октября (6 ноября) 1861 года:

«…Речь моя о Екатеринбургской гимназии. Не касаясь скучной пятилетней процедуры соглашений, рапортов, предписаний, справок (…), сообщу вам прямо факт её открытия. Он совершился 22 октября (3 ноября но новому стилю. — Прим. «ОГ») при многочисленном стечении производительного и непроизводительного, то есть чиновьего, парадного люда, сопровождавшего крестный ход из ближайшего кафедрального собора в помещение гимназии — одно из обширнейших казенных зданий в городе».

Надо сказать, что в первой половине XIX века гимназий во всём уральском регионе было три: в Уфе, Перми и Тобольске. Ситуацию решил исправить главный начальник Уральских заводов генерал Владимир Андреевич Глинка. Он ходатайствовал о том, чтобы в Екатеринбурге — горнозаводской столице — была открыта горная гимназия. Но создать такое учреждение не позволили — ограничились училищем (по статусу оно ниже гимназии). Здание для него возвели в самом центре города по проекту архитектора Карла Турского в 1853 году.

Но когда к власти пришёл Александр II, он принял решение открыть в Екатеринбурге гимназию на общих основаниях (то есть не специализированную, а широкого профиля).

Обучаться в гимназии могли только дети высокообеспеченных горожан — дворян, чиновников… Поступающие в первый класс должны были уметь читать, писать и знать главные молитвы. Также гимназисты изучали русский, церковнославянский, латинский, греческий, немецкий и французский языки, математику, физику, космографию, историю, географию, естествознание, черчение. Всего в день у учеников было по пять основных уроков. После них наступало время дополнительных.

На первом этаже располагались столовая и канцелярия. На втором — классы, библиотека и церковь, открытая в 1872 году.

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