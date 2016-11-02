Участковый из Богдановича борется за звание лучшего в России

Павлу Поторочину 29 лет, в МВД он работает с 2007 года

Опубликовано в №206 от 03.11.2016

Капитан полиции из Богдановича Павел Поторочин вышел в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2016». Он набрал наибольшее количество виртуальных голосов свердловчан среди 1700 участковых, работающих на территории Среднего Урала.

По данным ГУ МВД России по Свердловской области, за шесть месяцев 2016 года капитан Поторочин раскрыл девять преступлений, составил 63 административных протокола, рассмотрел 227 заявлений и обращений граждан. За добросовестное исполнение служебных обязанностей он был восемь раз поощрён руководством, а также заслужил доверие граждан, которые обращаются к нему не только с жалобами, но и для того чтобы посоветоваться.

Теперь житель Богдановича принимает участие в заключительном этапе конкурса, на котором представляет Средний Урал. Вплоть до 10 ноября все жители России могут проголосовать за самого достойного, на их взгляд, кандидата. Награждение победителя пройдёт в Москве 17 ноября, в канун Дня участкового уполномоченного полиции. Лучшему участковому вручат главный приз — автомобиль УАЗ «Патриот».