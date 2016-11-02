Во втором съезде учителей географии России принимают участие педагоги из УрГПУ

Опубликовано в №206 от 03.11.2016

Министерство образования и науки России, Российское географическое общество совместно с Московским государственным университетом, Российской академией образования и Российской ассоциацией учителей географии организовали съезд для педагогов.

Свердловскую область на съезде, который проходит 2–3 ноября, представляют преподаватели Уральского государственного педагогического университета, выигравшие в прошлом году президентский грант на проведение географического квеста «Дорогами Де Геннина» (квест провели в Екатеринбурге в первые выходные октября, читайте об этом на www.oblgazeta.ru).

Главной темой съезда стало обсуждение проекта концепции развития географического образования в России. Концепция призвана устранить недостатки в системе географического образования и адаптировать его к современности. Финальную версию документа отправят в Правительство РФ.

Педагоги рассматривают модернизацию методик преподавания географии, планы по разработке стандарта школьного географического образования и системы оценки его качества. Вчера прошёл круглый стол «Географическое просвещение и популяризация географии», на котором прозвучало предложение сделать ЕГЭ по географии обязательным для выпускников школ.