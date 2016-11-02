«Рядом с нами» и против нас

Опубликовано в №206 от 03.11.2016

Вчера в Доме кино прошёл открытый показ художественного фильма «Рядом с нами» (2016 год).

Снял его по заказу Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России протоиерей Новосибирской епархии Александр Новопашин, известный в стране эксперт по сектам и экстремизму. Выделено было всего 600 тысяч рублей, поэтому все актёры играли бесплатно. Среди них немало известных — Юрий Назаров, Сергей Маховиков, Екатерина Вилкова, Илья Любимов. Сюжет незатейливый, но, увы, жизненный — главная героиня Настя влюбляется в руководителя экстремистской секты, в конечном итоге надевает пояс шахида и… одумывается. А молодой человек совершает теракт. Взрывает, между прочим, железнодорожный вокзал в Екатеринбурге. В фильме вообще много сцен, снятых в столице Среднего Урала. Авторы фильма задались вопросами — как и почему обычные молодые люди вдруг становятся сектантами и экстремистами? Ответ не так прост, как кажется.