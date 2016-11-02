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«Полгода живём в Германии, полгода в Быньгах»
2 ноября 2016, 18:30 / Общество
Ольга и Штефан Земкен едины даже в увлечениях: супруги организуют на Урале благотворительные мероприятия с участием немецких артистов и сами охотно в них участвуют. Фото: архив семьи Земкен
- Опубликовано в №206 от 01.11.2016
В Свердловской области — одной из самых многонациональных в стране — сегодня насчитывается 160 этносов, при этом национальная принадлежность не становится преградой ни для братских взаимоотношений, ни для заключения брака. В канун Дня народного единства такие семьи поделились секретами счастливых отношений.
«Гуляем под музыку четырёх народов»
— У нас — настоящая интернациональная семья! — говорит Елена Мухаматдиновна Гибашева. — Я по национальности — марийка, супруг Рахип— татарин. Два зятя — русские, один зять — аварец. В праздники гуляем под музыку сразу четырёх народов — от лезгинки до русских народных танцев.
Полвека назад Елена Мухаматдиновна по комсомольской путёвке приехала в деревню Гайны Ачитского района из Башкирии и устроилась работать дояркой на местную ферму, где будущий муж работал кормачом. Вскоре молодые поженились и купили в Гайнах дом. На днях супруги отметили золотую свадьбу. На праздник собрались полсотни человек — вся большая семья: у Гибашевых пять детей, 12 внуков и уже четыре правнука.
— Дом у нас большой, и двери для детей и внуков открыты всегда. Как только на пороге появляются долгожданные гости — топим баню, печём пироги и шаньги, — говорит Елена.
Праздников в семье — вдвое больше. Из любимых — Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, на который супруги обязательно колют барана и приглашают соседей. Любимых песен — тоже: Елена Мухаматдиновна раньше выступала в ансамбле гайнинского сельского клуба, а сейчас поёт русские и татарские песни в домашнем кругу.
— Отношения в семье не зависят от разных национальностей, — подытоживает она. — В любой семье главное — не обращать внимания не мелочи и забывать прошлые обиды.
«Не понимал, зачем помогать тёще»
Супругов Земкен — Ольгу и Штефана — объединяют не только семейные узы, но и общее увлечение: они купили деревенский домик в селе Быньги под Невьянском и теперь организуют туристический и культурный обмен между Германией и Россией — показывают иностранцам «настоящую» Россию.
Сам Штефан, в прошлом — владелец бременской компании по изготовлению литографий, впервые побывал в России 13 лет назад — это было его давней мечтой. Поехать решил не в Москву или Санкт-Петербург, а куда-нибудь в сердце страны. Юноша, который помог оформить приглашение на въезд в страну, оказался екатеринбуржцем и пригласил именно в уральскую столицу. Штефан сначала удивился: «Екатеринбург — а где это?». На карте, которая у него была, город ещё назывался Свердловском.
Неделю Штефан знакомился с уральскими достопримечательностями, а потом решил купить билет на речной круиз. Сотрудница турфирмы позвала помочь с переводом свою коллегу Ольгу. Сейчас Штефан признаётся: «Я вытянул свой самый счастливый билет».
Языковые барьеры не помешали: Штефан учил русский язык прямо в процессе общения (правда, сейчас дома чаще говорит на немецком). Сложнее было принять традиции другой страны.
— Например, в первый год я не понимал, зачем надо помогать тёще по хозяйству: в Германии для этого есть специальные организации, — вспоминает Штефан.
Но вскоре Штефан настолько проникся уральской культурой, что сделал на предплечье татуировку в виде ящерицы из сказов Бажова. А после одного из совместных путешествий по Уралу его так поразили красоты Невьянска, что он с супругой принял решение перебраться сюда. Купили бывшую старообрядческую избушку у реки на окраине села Быньги, отремонтировали её и обустроили участок.
Сейчас супруги живут на две страны: зимой уезжают в Бремен, а с мая по октябрь живут в Быньгах. Пришлось на-учиться и топить печь, и носить воду в вёдрах, и ухаживать за гусями. Местных жителей появление европейского соседа сначала удивило. Сейчас они приветствуют его фразой «Гутен таг» и, если нужно, помогают по хозяйству.
Каждый сезон в Быньги приезжают несколько десятков иностранных туристов — для них построили на участке уютные «номера» в виде юрт. Штефан уверен: гостям нужно показывать не красивые столичные «фасады», а прелесть жизни в настоящей русской деревне. Иногда Штефан сам приглашает на Урал немецких деятелей культуры — художников, музыкантов (в этом году они участвовали в местном фестивале рок-музыки), а недавно организовал в Нижнем Тагиле выступление квартета клоунов из Бремена. Для этого артисты выучили десяток русских слов и придумали себе русские имена Матрёна, Капочка, Маяковский и Хлеб. Помимо этого Ольга и Штефан занимаются благотворительностью: помогают популяризовать в Бремене уральских художников, организуют для российских музыкантов выступления за рубежом, помогают пройти лечение в Германии тяжелобольным детям.
— Спустя 13 лет в нашей семье не осталось чисто российских или чисто немецких традиций — всё переплелось, — рассказывает Штефан. — Кухня у нас — международная: я одинаково люблю и немецкий пирог «фламкухен», и русский шашлык. То же самое с праздниками: однажды сначала отметили Рождество в Берлине, потом российский Новый год, а потом ещё и православное Рождество в Быньгах! В межнациональной семье требуется чуть больше времени, чтобы понять и принять привычки другого человека. И если встречаются двое людей с разным менталитетом, только реальная любовь может устранить разницу двух культур.
На 50-летие совместной жизни «молодожёны» Елена и Рахип Гибашевы по семейной традиции надели национальные головные уборы. Фото: из архива семьи Гибашевых
Завтра — День народного единства
Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник напоминает нам о героических страницах российской истории, о многовековых традициях общенационального единства, об умении российского народа сплотиться перед лицом врага во имя достижения общей цели. Именно так более 400 лет назад россияне преодолели Смуту, освободили страну от польских интервентов, сохранили её независимость и заложили основы будущей великой державы.
Свердловская область — многолетний экономический, промышленный, политический лидер Урала и Российской Федерации, один из флагманов развития страны. Наш регион — инициатор многих важнейших начинаний, территория высокой гражданской активности. Истинный патриотизм, стремление быть полезным Отчизне, трудиться на благо великой страны всегда отличали Урал и уральцев.
На Среднем Урале проживают представители 160 народов, действуют более 600 религиозных организаций, хорошо развиты институты гражданского общества. Мы по праву гордимся тем, что в нашем регионе людей разных национальностей и вероисповеданий, разных возрастов и политических убеждений всегда объединяло чувство духовной общности, сплачивала готовность беречь и защищать общие интересы России. Во многом благодаря этому Свердловская область заслужила честь называться Опорным краем державы.
Уважаемые уральцы!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра, созидательного настроя и успехов во всех ваших делах, направленных на благо Свердловской области и России!
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области
Дорогие уральцы, жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот государственный праздник, уходящий корнями в глубину веков, напоминает нам об одной из самых ярких и героических страниц российской истории, когда 4 ноября 1612 года россияне объединились для того, чтобы защитить государственность и освободить Москву от иностранных интервентов. И сегодня мы отдаём дань глубокого уважения нашему прошлому и тем людям, которые на протяжении столетий стремились к благу России.
День народного единства стал для граждан нашего государства праздником взаимопонимания, милосердия, заботы о людях.
Свердловскую область населяют люди разных национальностей, религиозных убеждений и политических взглядов, и во все времена они жили на уральской земле в мире и согласии, с любовью к своей малой родине. Мы, депутаты Законодательного Собрания, совместно с органами исполнительной власти поддерживаем развитие национальных традиций и культуры, работаем в тесном взаимодействии с институтами гражданского общества, что позволяет нам принимать законы, максимально востребованные жителями Свердловской области, и обеспечивать политическую и экономическую стабильность, необходимую для динамичного развития нашего региона.
Дорогие уральцы, в этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия, взаимопонимания на работе и дома, новых успехов на благо родного Урала и всей России.
С праздником, с Днём народного единства!
Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области