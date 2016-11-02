«Полгода живём в Германии, полгода в Быньгах»

Ольга и Штефан Земкен едины даже в увлечениях: супруги организуют на Урале благотворительные мероприятия с участием немецких артистов и сами охотно в них участвуют. Фото: архив семьи Земкен

Опубликовано в №206 от 01.11.2016

В Свердловской области — одной из самых многонациональных в стране — сегодня насчитывается 160 этносов, при этом национальная принадлежность не становится преградой ни для братских взаимоотношений, ни для заключения брака. В канун Дня народного единства такие семьи поделились секретами счастливых отношений.

«Гуляем под музыку четырёх народов»

— У нас — настоящая интернациональная семья! — говорит Елена Мухаматдиновна Гибашева. — Я по национальности — марийка, супруг Рахип— татарин. Два зятя — русские, один зять — аварец. В праздники гуляем под музыку сразу четырёх народов — от лезгинки до русских народных танцев.

Полвека назад Елена Мухаматдиновна по комсомольской путёвке приехала в деревню Гайны Ачитского района из Башкирии и устроилась работать дояркой на местную ферму, где будущий муж работал кормачом. Вскоре молодые поженились и купили в Гайнах дом. На днях супруги отметили золотую свадьбу. На праздник собрались полсотни человек — вся большая семья: у Гибашевых пять детей, 12 внуков и уже четыре правнука.

— Дом у нас большой, и двери для детей и внуков открыты всегда. Как только на пороге появляются долгожданные гости — топим баню, печём пироги и шаньги, — говорит Елена.

Праздников в семье — вдвое больше. Из любимых — Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, на который супруги обязательно колют барана и приглашают соседей. Любимых песен — тоже: Елена Мухаматдиновна раньше выступала в ансамбле гайнинского сельского клуба, а сейчас поёт русские и татарские песни в домашнем кругу.

— Отношения в семье не зависят от разных национальностей, — подытоживает она. — В любой семье главное — не обращать внимания не мелочи и забывать прошлые обиды.

«Не понимал, зачем помогать тёще»

Супругов Земкен — Ольгу и Штефана — объединяют не только семейные узы, но и общее увлечение: они купили деревенский домик в селе Быньги под Невьянском и теперь организуют туристический и культурный обмен между Германией и Россией — показывают иностранцам «настоящую» Россию.

Сам Штефан, в прошлом — владелец бременской компании по изготовлению литографий, впервые побывал в России 13 лет назад — это было его давней мечтой. Поехать решил не в Москву или Санкт-Петербург, а куда-нибудь в сердце страны. Юноша, который помог оформить приглашение на въезд в страну, оказался екатеринбуржцем и пригласил именно в уральскую столицу. Штефан сначала удивился: «Екатеринбург — а где это?». На карте, которая у него была, город ещё назывался Свердловском.

Неделю Штефан знакомился с уральскими достопримечательностями, а потом решил купить билет на речной круиз. Сотрудница турфирмы позвала помочь с переводом свою коллегу Ольгу. Сейчас Штефан признаётся: «Я вытянул свой самый счастливый билет».

Языковые барьеры не помешали: Штефан учил русский язык прямо в процессе общения (правда, сейчас дома чаще говорит на немецком). Сложнее было принять традиции другой страны.

— Например, в первый год я не понимал, зачем надо помогать тёще по хозяйству: в Германии для этого есть специальные организации, — вспоминает Штефан.

Но вскоре Штефан настолько проникся уральской культурой, что сделал на предплечье татуировку в виде ящерицы из сказов Бажова. А после одного из совместных путешествий по Уралу его так поразили красоты Невьянска, что он с супругой принял решение перебраться сюда. Купили бывшую старообрядческую избушку у реки на окраине села Быньги, отремонтировали её и обустроили участок.

Сейчас супруги живут на две страны: зимой уезжают в Бремен, а с мая по октябрь живут в Быньгах. Пришлось на-учиться и топить печь, и носить воду в вёдрах, и ухаживать за гусями. Местных жителей появление европейского соседа сначала удивило. Сейчас они приветствуют его фразой «Гутен таг» и, если нужно, помогают по хозяйству.

Каждый сезон в Быньги приезжают несколько десятков иностранных туристов — для них построили на участке уютные «номера» в виде юрт. Штефан уверен: гостям нужно показывать не красивые столичные «фасады», а прелесть жизни в настоящей русской деревне. Иногда Штефан сам приглашает на Урал немецких деятелей культуры — художников, музыкантов (в этом году они участвовали в местном фестивале рок-музыки), а недавно организовал в Нижнем Тагиле выступление квартета клоунов из Бремена. Для этого артисты выучили десяток русских слов и придумали себе русские имена Матрёна, Капочка, Маяковский и Хлеб. Помимо этого Ольга и Штефан занимаются благотворительностью: помогают популяризовать в Бремене уральских художников, организуют для российских музыкантов выступления за рубежом, помогают пройти лечение в Германии тяжелобольным детям.

— Спустя 13 лет в нашей семье не осталось чисто российских или чисто немецких традиций — всё переплелось, — рассказывает Штефан. — Кухня у нас — международная: я одинаково люблю и немецкий пирог «фламкухен», и русский шашлык. То же самое с праздниками: однажды сначала отметили Рождество в Берлине, потом российский Новый год, а потом ещё и православное Рождество в Быньгах! В межнациональной семье требуется чуть больше времени, чтобы понять и принять привычки другого человека. И если встречаются двое людей с разным менталитетом, только реальная любовь может устранить разницу двух культур.

На 50-летие совместной жизни «молодожёны» Елена и Рахип Гибашевы по семейной традиции надели национальные головные уборы. Фото: из архива семьи Гибашевых