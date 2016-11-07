Как построить медиабизнес в городе, где 16 тысяч жителей

Свою карьеру на телевидении Елена Инькова начала в 92 году. Сегодня она хозяйка медиахолдинга работающего на весь Талицкий округ. Фото: Сергей Чертовиков

Опубликовано в №207 от 08.11.2016

Талицкий холдинг «6 канал» — пример успешного медиабизнеса в провинции, а его хозяйка Елена ИНЬКОВА - пример руководителя, который использует все свободные ниши и не боится расширять профиль. Сегодня под её контролем весь медиарынок округа — телеканал, радиостанция «Плюс FM Талица» (106.8) и газета «Восточная провинция». Купив для офиса своё помещение, она попыталась по максимуму задействовать каждый свободный метр и открыла гостиницу на 6 номеров, которая из дополнительного проекта выросла в самостоятельный и сейчас проходит лицензирование к чемпионату мира по футболу.

На телевидении открылась гостиница

Первым в талицком холдинге родилось телевидение. В 1992 году это был телевизионный цех при районном узле связи, куда Елена Инькова пришла ведущей. В команде были филологи и музыканты, помимо работы на ТВ, все пели и играли в своих группах. Самостоятельная жизнь «6 канала» началась в 2001 году, когда местная власть отказалась от него как от муниципального СМИ. На собрании коллектива решали, как существовать дальше, и делегировали Елене руководство каналом. На тот момент за учреждением числились большие долги, в арбитраж шли иски. Было понятно — для того чтобы существовать, нужно обзавестись своим помещением. В 2003-м на аукцион выставили здание бывшей гостиницы и, заработав на выборах хорошую сумму, в коллективе решили не раскладывать её по карманам учредителей, а вложить в первый собственный офис.

— Если приглядеться, по планировке станет понятно, что тут были номера, — рассказывает Елена, проводя экскурсию по кабинетам и студиям. — Здесь 500 квадратных метров. Переехав, мы поняли, что для редакции нам достаточно половины. И вторую часть коридора решили использовать по назначению — открыть гостиницу.

Журналист «ОГ» побывала в студии «6 канала» ещё и в качестве гостя. Здесь разговор с талицким ведущим Анатолием Маслаковым шёл уже о нашем издании. Фото: Алексей Кунилов

Непрофильный для медиаменеджера бизнес оказался прибыльным. Полноценных гостиниц, не считая номеров при кафе, в Талице не было ни тогда, ни сейчас. Поэтому заполняемость почти всегда стопроцентная. Останавливаются командированные, преподаватели вузовского филиала, спортивные команды, приезжающие на соревнования. Сервис вполне достойный: ежедневная уборка, в номерах новая мебель, душевые кабины, телевизоры. Так гостиница стала зарабатывать на развитие холдинга, в котором появилась ещё и газета.

Тираж поднялся и уронил конкурентов

На тот момент в городе было всего одно муниципальное издание — «Сельская новь». Она выходила приличным тиражом до 9 тысяч экземпляров. По сути, для маленькой Талицы этого было достаточно. В холдинге не строили амбициозных планов, просто решили выпускать свой дайджест — «Восточная провинция» — 999 экземпляров, чтобы не регистрировать. Стали печатать программу, анонсы своих передач. Газета лежала бесплатно в телекомпании, люди приходили и брали.

Главный редактор "Восточной провинции" Елена Малова в журналистике с 1988 года. Последние девять прошли в холдинге. Фото: Алексей Кунилов

— Когда спрос на неё стал очевидным, мы поняли, что пора выходить на розницу, — говорит Елена Инькова. — Зарегистрировались как СМИ и стали искать точки продаж — начали с ближайших магазинов. К 2006 году тираж поднялся до 7 тысяч и газета вышла в лидеры.

— С «Сельской новью» вы находитесь в жёсткой конкуренции?

— Нет конечно. Вообще, до недавнего времени в городе была ещё одна газета, но сегодня она уже закрыта. А с коллегами из муниципальной газеты у нас добрые отношения. Главным редактором в ней трудится моя подруга, которая до этого работала и начинала со мной. Найти в маленьком городе событие, не замеченное никем, очень сложно. В этом смысле соревноваться бесполезно, и мы делаем ставку на материалы о людях. Кроме того, надо понимать, что они — официальный источник, живут за счёт бюджета. Мы зарабатываем сами и постоянно ищем способы привлечения читателей.

— В чём специфика талицкой аудитории?

— В Талице нет крупных промышленных предприятий, но развивается мелкое предпринимательство. Почти сразу мы начали печатать купоны бесплатных объявлений. Но чтобы получить этот купон, нужно купить газету за 12 рублей. Небольшие объявления вроде «Продам картофель — куплю валенки» оказались очень актуальны. Это областной город, поэтому в Интернет за всем этим люди пока не идут. Сейчас в «Восточной провинции» 24 полосы, половина из них — те самые объявления, реклама и телепрограмма. Бывает, что утром прихожу в редакцию, а рядом со стойкой администратора уже толпятся люди, которые также перед работой зашли за газетой. «Почему ещё не привезли?» — требовательно спрашивают они, а я радуюсь, что её ждут.

Читатели за заполнением бесплатных купонов-объявлений. Фото: Алексей Кунилов

— Где вы печатаетесь?

— В тюменской типографии. В 6 утра в четверг наёмная «Газель» забирает тираж, к восьми приезжает в Талицу, где газеты забирает наш водитель и начинает развозить по точкам продаж. 2 тысячи — подписка по почте, 4 тысячи — розница. Мы не гнушаемся даже 10 экземплярами, если есть заказ — привозим.

На разработку частот ушло полтора года

Последней в холдинге запустили радиостанцию «Плюс FM» — в 2009-м. Разработка радиочастот — процесс длительный и требующий согласования с разными структурами, вплоть до силовиков. На всё это ушло полтора года. Елена Инькова называет радио самым авантюрным из своих проектов. На момент его открытия в Талице уже звучали тюменские «Шансон» и «Волна-FM». Первые два года ушли на то, чтобы «Плюс FM» просто услышали — частоту 106.8 печатали в газете, пускали в бегущей строке на ТВ. В 2012 году начали сотрудничать с «Радио.Дача», их контент плюс талицкие новости сделали своё дело.

Журналист ТВ Нелли Горбунова и монтажер Александр Драничников. Фото: Алексей Кунилов

— Мы пришли третьими, но стали первыми. Сейчас я захожу в магазин, сажусь в такси и слышу: 106.8. Мы делаем 4 выпуска новостей в день и часовую программу. Задемпинговав цены, удалось привлечь рекламодателей — купив рекламу в одном из наших СМИ, они автоматически получают место в другом, — рассказывает хозяйка холдинга.

"Папа за работой". Сооучредитель компании Анатолий Комаров рядом с собственным портретом, нарисованным его дочерью. Фото: Алексей Кунилов

Зарплату выдают каждую неделю

Холдинг «6 канал» считается благоприятным предприятием для Талицы. На трудоустройство сюда стоит очередь, но вакансий пока нет. Включая гостиницу, здесь работает 21 человек. Средняя зарплата в коллективе — 22–24 тысячи, не очень много, но зато стабильно. Деньги выдаются каждую неделю: сотрудники решили, что такой формат им удобнее. Недавно здесь набрали ещё 60 школьников, которые проходят учёбу на телевидении. Это направление ведёт выпускница тюменского журфака Ольга Паникаровская, которая с недавних пор стала ещё и депутатом местной думы.

Одно из требований, которое здесь предъявляют к журналистам — они должны быть конвергентными, то есть уметь подготовить материал как для газеты, так и для радио и ТВ. Конечно, молодых журналистов с профильным образованием в Талицу заманить трудно. Но активная молодёжь, как и в любом городе, здесь есть. 24-летний Анатолий Маслаков по специальности — преподаватель информатики, но пришёл на «6 канал» и задержался уже на 2 года. Говорит, что на работу приходит даже в выходные — по собственной инициативе. В ответ на его бескорыстные порывы руководство холдинга взялось помочь ему с оплатой обучения в автошколе. Это здесь называют вложением в своих сотрудников.

— Если ты строишь команду, нужно понимать, кто с тобой и чем их заинтересовать. Например, с Анатолием Комаровым мы начинали с 1992 года. А когда мы работали над новыми медиапроектами, и создавали «ООО-шки», мне важно было ввести в состав учредителей человека, которому я доверяю и который будет профессионально отвечать за газету, — Анатолия Комарова. Важна здесь и мотивация, и финансовый интерес, — считает Елена.

В окно прилетала бутылка с горючей смесью

— Что такое столкновение с властью, мы помним. В первые годы существования нас просто душили — была война с тогдашним главой. Он хотел всё себе подчинить, а мы категорически его не воспринимали — писали не в ногу, — вспоминает Елена Инькова. — Это длилось несколько лет: шли письма в Роскомназдор, находились постоянные поводы для проверок. В 2006 году нам в окно закинули зажигательную смесь. Бутылка упала между окон и загорелась. Тогда начинались выборы, и я понимаю, кому мы были неудобны. Думаю, что мы тоже приложили руку к тому, чтобы сформировать в городе нормальную власть.

Архив телекомпании с 1993 года хранится на видеокассетах. Сейчас сотрудники взялись за его оцифровку. Фото: Алексей Кунилов

Старые видеокамеры хранятся на телекомпании для истории. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня отношения холдинга с властью сложились. Глава округа Александр Толкачёв регулярно бывает в редакции на прямых линиях с жителями и даже содействует журналистам в подготовке программ. К примеру, недавно фактически обязал руководителей всех управляющих компаний города присутствовать в студии на круглом столе по ЖКХ. Мол, тема важная, жителям надо получить ответы на свои вопросы.

Команда медиахолдинга «6 канал» почти везде стала монополистом. Сегодня руководство не покидает ещё одна авантюрная мысль — начать выпуск канцелярских товаров, производимых типографским способом, — бумаги, различных бланков для бухгалтерии. Когда несколько лет назад в городе закрыли типографию, потребность в этом появилась. Возможно, в их бизнесе это будет следующая страница.

Анатолий Маслаков и монтажёр Сергей Чертовиков работают над программой. Фото: Алексей Кунилов

Администратор газеты Ксения Сизикова. Фото: Алексей Кунилов