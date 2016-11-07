КВН — уже не тот?

«Уральские пельмени» в 2000 году стали чемпионами Высшей лиги КВН, а сейчас выпускают своё шоу, невероятно популярное у зрителей. Фото: vk.com

Опубликовано в №207 от 08.11.2016

«Если наш юмор не укладывается у вас в голове — возьмите мешочек!» — так своё выступление начинали несколько лет назад ребята из команды КВН «Фёдор Двинятин». Сегодня исполняется ровно 55 лет с первого эфира Клуба весёлых и находчивых, ставшего культовой передачей на всём постсоветском пространстве. За эти годы КВН немало изменился, и всё чаще шутки команд даже Высшей лиги не то что не укладываются в голове у зрителя, но и неспособны вызвать даже улыбку. Это при том, что всё, что попадает в эфир «Первого канала», тщательно отбирается, многократно редактируется и репетируется, а импровизации в современном КВН, в отличие от былых времён, практически нет.

Стартовая площадка

Причин тому может быть много, и одна из них — повышенная концентрация юмора в жизни современных людей. А когда стараются рассмешить слишком сильно, как правило, становится несмешно. Сегодня в программе почти каждого телеканала присутствуют юмористические программы — шоу «Stand Up» («Стэнд Ап») и «Comedy Club» («Камеди клаб») на ТНТ, «Вечерний Ургант» на «Первом», «Уральские пельмени» на СТС, «Петросян-шоу» и «Смехопанорама» на «России-1» и так далее. Показательно, что многие современные российские комики начинали свою карьеру как раз в КВН.

— В КВН невозможно играть до 70 лет, большинству игроков сегодня около 22-х. Это совершенно нормально, когда молодые люди пробуют свои силы в КВН, а потом уходят в другие юмористические передачи, — считает актёр «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников. — Это большая школа жизни, пройдя которую, молодёжь может понять, стоит ли развиваться дальше в этом направлении или лучше пойти работать на завод. Александр Васильевич Масляков в этом плане большой молодец, он отсматривает и оценивает молодые таланты. Около 90 процентов современных юмористических передач на российском телевидении сделаны силами бывших кавеэнщиков, кроме, разве что, «Кривого зеркала». Даже если они не появляются на экране, то пишут шутки и сценарии к шоу.

По словам Мясникова, сами «Пельмени» ни КВН, ни «Камеди клаб» уже давно не смотрят, предпочитая делать своё шоу не оглядываясь на конкурентов. Придумывая шутки, они стараются делать акцент не на актуальных только сегодня новостных поводах — тогда шутку быстро забудут, а на знакомых всем ситуациях. Сценки про «медленную» кассиршу в магазине или покупку ноутбука деревенским мужиком будут понятны и через пять, и через десять лет.

Большинство сегодняшних юмористов на ТВ - выходцы из КВН. Например, Александр Гудков, работающий сегодня в "Вечернем Урганте", около десяти лет назад играл в команде из Ступино "Фёдор Двинятин"

Сетевой юмор

Отдельная категория — юмор в Интернете, который нередко значительно отличается от того, что мы слышим со сцены или из телевизора. Шутки здесь короткие, под стать современному клиповому мышлению. Поток их так велик, что пользователь зачастую успевает лишь пробежать пару предложений текста взглядом, взглянуть на картинку и, в лучшем случае, улыбнуться, а чаще — без эмоций пролистнуть новостную ленту дальше.

Только в социальной сети ВКонтакте зарегистрированы тысячи юмористических групп. Одна из крупнейших — «Прояснилось», которую читает больше миллиона человек. Её администратор Матвей Коперник рассказал «ОГ», что основная аудитория — это люди 18–28 лет, студенты, работающие и «те, кто устал от всего», причём большинство из них — девушки. Большую часть контента — около 90 процентов шуток — редакторы пабликов ВКонтакте берут из Твиттера, они уже знают людей, которые хорошо пишут шутки и постоянно мониторят их аккаунты.

В Интернете особой популярностью пользуются короткие шутки, обличающие сегодняшнюю действительность

— Сейчас в интернет-юморе нет никаких табу. Совсем нет. На каждый вид юмора находится своя аудитория. Кто-то обыгрывает литературные тематики, и кто-то это читает, кто-то шутит ниже пояса, «жонглируя фекалиями», и это тоже кто-то читает. Конечно, после судебного разбирательства с одним из пабликов из-за шутки о Жанне Фриске после её смерти что-то изменилось, и многие стараются особо не жестить, но всё же злой юмор сейчас встречается, — поделился своими наблюдениями Матвей Коперник. — КВН в Интернете — уже как нарицательное, его все высмеивают за прозаичность, ангажированность и вообще — за низкий уровень. Как и «Камеди клаб» — это уже просто синоним сортирного юмора. Шоу «Стэнд Ап» — колкое, часто злое, вскрывающее наболевшее, оно уже намного ближе к интернет-юмору.

Вообще, юмор — это, конечно, штука очень субъективная. Там, где одному смешно, другой может даже не улыбнуться. Но спорить об уровне шуток сейчас — смысла нет. Только по прошествии нескольких лет можно будет судить о том, насколько они качественны и долговечны. Будет ли кто-нибудь пересматривать выпуски «Камеди клаб» и современного КВН, как смотрит до сих пор вся страна «Иронию судьбы или с лёгким паром» и другие советские комедии? Будет кто-то цитировать шутки из Твиттера хотя бы через год, как цитируют сегодня Аркадия Райкина? Пока это вызывает большие сомнения.