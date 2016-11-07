Екатеринбуржец запатентовал украшение тортов

Самая любимая работа Дмитрия — торт «Хоккей», сделанный для юного спортсмена перед важной игрой. Фото: tortolena.ru

Опубликовано в №207 от 08.11.2016

Творения екатеринбургского кондитера Дмитрия Теплоухова больше похожи на произведения искусства, чем на привычные торты: это целые скульптурные композиции. В его коллекции — бисквитные здания Екатеринбурга, крохотный необитаемый остров и хоккейный корт с игроками, реалистичные фигурки героев мультфильмов, людей и животных. Все детали кондитер делает в запатентованной технике полого декора — из какао-масла и сахара. По изящности украшения не уступают ёлочным игрушкам, но гораздо прочнее и полностью съедобны.

Кондитерским делом Дмитрий увлёкся четыре года назад. Друзья заказали супруге-кулинару торт в виде щенка, но сроки сдвинулись, и Елена попросила о помощи мужа: заказчики остались довольны. После первого торта Дмитрий начал штудировать профессиональную литературу и анализировать чужие работы. Его удивило, что коллеги по цеху крепят сложные детали декора с помощью шпажек, проволоки и пластмассы, которыми невнимательный покупатель рискует пораниться. Кроме того, тяжёлые конструкции деформируют нежную поверхность изделия.

Путём проб и ошибок Дмитрий научился делать полые украшения, а вскоре запатентовал идею в России. Суть техники — в том, что белой заготовке из съедобной пасты особым образом придают нужную форму, а затем покрывают тончайшими пластинками из этого же материала, которые окрашиваются вручную. Пищевого красителя на такую скульптуру уходит в сотни раз меньше, а сами изделия получаются лёгкими и легко переносят транспортировку. Несмотря на кажущуюся сложность техники, весь процесс занимает от нескольких минут.

— Среди самых сложных заказов были торты в виде горы Эверест и железнодорожного вокзала Екатеринбурга, — признаётся Дмитрий. — А заказ на торт для создателей «Живого журнала» с талисманом — головой козла Фрэнка — пришлось выполнять за полтора часа — на корпоративе десерт резать не стали — увезли в Москву.