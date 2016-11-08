Экс-редактор «ОГ» получил региональную награду

Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №207 от 08.11.2016

В 2010 году тогдашний глава региона Александр Мишарин подписал указ о награждении своего советника, бывшего редактора «Областной газеты» Николая Тимофеева знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Николай Тимофеев возглавлял «Областную газету» дольше всех — 13 лет (с 1997 по 2010 год).

При нём в «ОГ» произошло несколько качественных изменений. Во-первых, «Областная газета» в десять раз увеличила свой тираж и начиная с 2004 года является самым тиражным региональным изданием России. Во-вторых, именно при Тимофееве в регулярную практику вошли так называемые «прямые линии» с первыми лицами области: 11 февраля 1998 года пообщаться с читателями пришёл председатель областной думы Вячеслав Сурганов (кстати, он и его супруга на днях получили знак отличия «Совет да любовь»), а 31 марта на «прямую линию» пришёл губернатор Свердловской области (тогда им был Эдуард Россель).

— Мне было поручено возглавить ещё молодую газету с небольшим тиражом в 12 тысяч экземпляров. И мы пошли в народ. Точнее, поехали по городам и районам, встречались с людьми, больше стали писать о проблемах территорий, помогали их решать, — вспоминал Николай Степанович накануне 25-летия «ОГ». — Ни одно письмо не оставляли без внимания. И тираж пошёл вверх, а авторитет газеты рос на глазах. Очень рад, что газета держит ту же линию, но уже на другом качественном уровне.

Кстати, плотная работа с письмами, которую «ОГ» ведёт и по сей день, — это тоже во многом заслуга редактора Тимофеева. В ту пору, когда он возглавил газету, в редакциях всей страны отделы по работе с письмами закрывались. А Тимофеев был уверен: письмо читателя игнорировать нельзя и такой отдел в газете оставил.

В этом году Николаю Степановичу исполнилось 63 года. Человек не только с редакционным, но и с военным прошлым, он по-прежнему работает советником губернатора Свердловской области.