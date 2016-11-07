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Врачи в Екатеринбурге обходят квартиры в домах, где жители заболели корью

7 ноября 2016, 18:19 / Общество
Фото: inntehcom.ru

Фото: inntehcom.ru

  • Опубликовано в №207 от 08.11.2016 

В уральской столице за последний месяц опасным инфекционным заболеванием заразились семь человек — шестеро детей и один взрослый. Врачи экстренно прививают тех, у кого нет иммунитета к вирусу, чтобы болезнь не распространилась дальше.

— Прививка для детей и взрослых бесплатная, — пояснила «ОГ» специалист управления здравоохранения Екатеринбурга Екатерина Макашина. — Ставят её во всех районных больницах города.

Медики говорят, что вакцина против кори успевает сформировать иммунитет у человека, даже если он уже встретился с вирусом за неделю до прививки.

— Максимальный эффект — в первые трое суток после контакта с больным, — говорит главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. — Важно, чтобы прививки поставили все взрослые и дети, которые контактировали с заболевшими.

По национальному календарю прививку против кори ставят в год и в шесть лет. И этого достаточно, пока эпидемическая обстановка благополучная. Когда она становится напряжённой, прививки получают даже взрослые — все, у кого после последней ревакцинации прошло 10 лет и больше. В управлении здравоохранения города пояснили, что без прививок не допустят к работе контактировавших с больными корью работников торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер, вахтовиков, сотрудников государственных контрольных органов, работающих в пунктах пропуска через границу. Ставить вакцину придётся тем, кто получил её лишь однажды, кто не болел корью и у кого нет документального подтверждения прививок.

Справка «ОГ»

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое протекает с высокой температурой более 40 градусов, воспалением слизистых оболочек рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, пятнистой сыпью на коже и общей интоксикацией.

Корь остаётся одной из основных причин смерти среди маленьких детей в тех странах, где нет массовой вакцинации. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2011 году от кори умерли 158 тысяч человек, большинство из них — дети до пяти лет.

Корь — детское заболевание, и если абсолютное большинство детей в населённом пункте поставили обе эти прививки, то никакой опасности для жителей территории от этого вируса нет. Но в последние годы многие родители стали отказываться от вакцинации: само заболевание уже почти не встречалось, а прививку полагали опасной. В результате на Среднем Урале появились ничем не защищённые дети. Вот они-то, встретив вирус, «привезённый» из других стран, и начали получать классическую корь с температурой тела выше 40 градусов, с сыпью по всему телу и опасными для жизни осложнениями.

— В Екатеринбурге 2 090 детей до 17 лет не привиты против кори, 803 ребёнка в возрасте от 6 до 17 лет имеют только одну прививку, а значит, среди этих непривитых корь может распространяться, — поясняет заместитель главного государственного санитарного врача по Свердловской области Андрей Юровских.

В школе №48 Верх-Исетского района вторая четверть началась позже на день: среди заболевших корью был ученик начальной школы. За вчерашний день срочно привили всех, не прошедших вакцинацию. Тем, у кого есть медицинский отвод или отказ родителей от прививки, в ближайшее время учёбу придётся пропустить — надо будет выждать 21 день с момента возможного контакта, когда заболевший посещал школу. Именно в этот период развивается опасное заразное заболевание. Такая же ситуация и в детском саду №321 в Чкаловском районе: малыши без прививок всё время карантина просидят дома, чтобы не рисковать.

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